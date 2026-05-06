Golpe policial a un 'narcopiso' en Vallecas: droga, armas y más de 5.500 euros

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desmantelado un punto de venta de droga en el distrito de Puente de Vallecas y han detenido al responsable de la vivienda, un varón acusado de presuntos delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. La intervención se ha desarrollado en una vivienda situada en la calle Cobo de Tarifa, en el barrio del Pozo del Tío Raimundo.

La actuación policial es el resultado de una investigación que se inició el pasado mes de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un punto activo de distribución de sustancias estupefacientes en el inmueble. A partir de ese momento, se pusieron en marcha diversas vigilancias para determinar la actividad que se desarrollaba en la vivienda.

📍#PuenteVallecas 🚔 Desarticulado un punto de venta de drogas en colaboración con @policia. ▶️Un detenido por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. ▶️Se han intervenido #cocaína, #heroína, linterna-táser, navajas y más de 5.500€ 💸.#IntervencionesPMM pic.twitter.com/671m3KHGon — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) May 6, 2026

Según las pesquisas realizadas, los agentes detectaron un flujo constante de personas que accedían al domicilio y lo abandonaban a los pocos minutos. Las comprobaciones permitieron confirmar la existencia de una actividad compatible con la venta de sustancias estupefacientes en el interior del inmueble.

Los detalles del operativo policial

El dispositivo se llevó a cabo el pasado 22 de abril en la vivienda investigada, situada en una zona del Pozo del Tío Raimundo próxima a varios parques infantiles y centros educativos. En la operación participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid de forma coordinada.

Durante la entrada y registro del inmueble, los agentes procedieron a asegurar la vivienda y a identificar al responsable del domicilio, un varón nacido en 1990. En el interior se localizaron diversas sustancias estupefacientes y efectos relacionados con su distribución.

Droga, dinero en efectivo y armas intervenidas

En el registro del inmueble, los agentes intervinieron 17 gramos de cocaína y 2,5 gramos de heroína, además de más de 5.500 euros en billetes fraccionados.

También se localizaron tres navajas, una linterna-táser, un cargador de pistola y distintos útiles empleados para la preparación y distribución de droga. Todo el material fue incautado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.