Herido grave un trabajador al caer ocho metros por una claraboya en Alcalá de Henares

Un trabajador de 37 años ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir una caída mientras trabajaba en el tejado de una nave industrial en Alcalá de Henares, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido sobre las 14:10 horas en el polígono industrial San Miguel. El hombre realizaba tareas en la cubierta cuando se ha precipitado al vacío a través de una claraboya, desde una altura de entre seis y ocho metros.

Como consecuencia del impacto, a la llegada de los sanitarios, el varón presentaba "un traumatismo craneoencefálico moderado, un traumatismo torácico, una fractura de pelvis y una fractura en el miembro superior izquierdo", tal y como han detallado los servicios de emergencias.

Accidente laboral en Alcalá de Henares. Un trabajador cae desde una altura de unos seis metros. Atienden #SUMMA112 y @emergenciasCREM. El herido presenta traumatismos y fracturas. Ha sido trasladado por #SUMMA112 al Hospital en estado grave. Investiga @policia. pic.twitter.com/gIC6C8haYF — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 6, 2026

Sanitarios del SUMMA112 han atendido al trabajador en el lugar, donde lo han estabilizado antes de proceder a su traslado con "preaviso grave" en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.

Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el accidente.