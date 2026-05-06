La Real Casa de Correos se convertirá en el epicentro de los periodistas durante la visita del Papa a España

La Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, funcionará como Centro Internacional de Prensa con motivo del viaje apostólico del papa León XIV a España, quien estará hasta el 8 de junio en la capital. Se pretende así acoger a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales encargados de cubrir esta visita histórica, cuya agenda se ha presentado hoy.

"El comité organizador ha aceptado la propuesta de la Comunidad de Madrid, el ofrecimiento que hicimos para que la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, centro neurálgico de la Comunidad de Madrid, perfectamente conectada por transportes públicos, se pueda convertir en ese Centro Internacional de Prensa", ha detallado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Con una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados, las instalaciones se prepararán para albergar a más de 2.000 periodistas y estarán abiertas las 24 horas del 6 al 12 de junio, coincidiendo con la totalidad del viaje apostólico del Pontífice.

El Gobierno regional ha explicado que el centro contará con puestos de trabajo, cabinas de radio, salas para fotógrafos y zonas técnicas distribuidas en distintas zonas del edificio. En los dos patios interiores se contará con "espacios específicos para las ruedas de prensa", además de "zonas preparadas para entrevistas".

También estará disponible la Real Casa de Postas, que se habilitará como área de descanso. Asimismo, se instalará una plataforma destinada a hacer directos de televisión y se colocarán pantallas en la fachada de la Real Casa de Correos.

La ciudad será la primera parada para el Papa, que en la mañana del 9 de junio se desplazará a Barcelona y, posteriormente, a Canarias, donde visitará Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, finalizando su viaje el viernes 12 de junio.