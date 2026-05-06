El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Miguel Ángel Rodríguez ha negado que recibiese datos de la Policía Nacional de dos periodistas en la investigación que se encuentra abierta por un presunto delito de revelación de secretos y ha asegurado que se trataba de "un vecino enfadado" el que le envió las fotos. No obstante, a la salida ha precisado que se las hizo llegar Alberto González Amador, novio de Isabel de Díaz Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez está citado a declarar este martes en calidad de investigado en los Juzgados de Plaza de Castilla después de una denuncia interpuesta por el PSOE en enero de 2025. Según la denuncia del Partido Socialista, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido los datos personales de dos periodistas a través de un agente de la Policía Nacional perteneciente a la escolta de la presidenta madrileña.

Rodríguez ha comparecido este miércoles en calidad de testigo y ha señalado antes de su entrada en los juzgados que "la Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie, no me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco" y que la denuncia del Partido Socialista se trata de una estrategia "para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo, pero nunca hubo revelación de secretos".

Sobre los periodistas, Rodríguez ha precisado que se encontraban molestando a "vecinos y a menores de edad", parándoles para "hacerles preguntas". Sobre si conocía la identidad de los periodistas el jefe de gabinete de Ayuso ha explicado a los medios de comunicación que "firman cada día en su periódico" [en referencia a El País] por lo que no que no se trataría de ningún delito de revelación de secretos. "¿Dónde está el secreto? […] A estos periodistas los conozco. Me las envió un vecino enfadado porque habían molestado a su hija", ha añadido al respecto.

Sin embargo, a su salía de los juzgados, tras media hora de declaración ha señalado ante la prensa que fue el novio de la presidenta el que le envió la foto. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", ha explicado según recoge EFE.

De igual manera, Rodríguez ha añadido que no cree que "haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono" y que "lo más importante es que no fue la Policía" la que le hizo entrega de la foto y de los datos de los periodistas.

Como ya publicó Libertad Digital, el caso fue archivado pero un recurso presentado por los denunciantes y admitido por la Audiencia Provincial de Madrid instó a la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid a reabrirlo. Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) informó a principios de marzo de que Rodríguez no habría incumplido la normas de privacidad relacionadas con los denunciantes.