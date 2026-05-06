Sol se revuelve por las críticas al viaje de Ayuso a México y desgrana gastos millonarios de Cultura o Carmena

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha defendido la visita institucional de Isabel Díaz Ayuso a México aportando los datos de inversión extranjera en la región. Según el Ejecutivo autonómico, desde que Ayuso asumió la presidencia en 2019, la inversión ha crecido en 10.700 millones de euros, lo que supone un incremento del 68%. Esta cifra sitúa a Madrid 17 puntos por encima del crecimiento registrado en el conjunto de España.

Comparativa de gastos en ferias internacionales

Miguel Ángel García ha desglosado los costes del viaje actual frente a los de otras administraciones en eventos similares en México. El portavoz ha señalado que el Gobierno central destinó 1,8 millones de euros a la Feria Internacional del Libro (FIL) de la Ciudad de México. Asimismo, ha recordado que la exalcaldesa Manuela Carmena gastó 1.000.000 de euros en la Feria del Libro de Guadalajara, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona desembolsó 3,5 millones de euros por el mismo concepto.

Frente a estas partidas, la Comunidad de Madrid ha presupuestado 300.000 euros para la creación del stand, mantenimiento, personal y el caché de los artistas participantes. "Recuperaremos esa inversión en el retorno y en la imagen positiva que tendrá la Comunidad", ha afirmado el portavoz, quien ha calificado la actitud de la oposición de ser "en blanco y negro" por criticar las iniciativas regionales.

Captación de inversión sin "pseudoembajadas"

El Gobierno regional ha subrayado que Madrid carece de oficinas o "pseudoembajadas" en el exterior, a diferencia de otras comunidades autónomas. La acción exterior madrileña cuenta con un presupuesto de 2.000.000 de euros, con el que ha logrado captar el 70% de toda la inversión extranjera llegada a España desde 2019.

García ha incidido en que la labor de la presidenta es "atraer inversión extranjera" para generar oportunidades y empleo. Los datos ofrecidos indican que el 67% de la inversión extranjera en 2024 llegó a Madrid, y en el presente año 2025 la cifra alcanza el 50%.

El rendimiento de los modelos autonómicos

La Comunidad de Madrid ha contrastado su gestión con la de otras regiones que mantienen una amplia estructura internacional. El portavoz ha detallado que Cataluña, con 40 oficinas en el exterior, 100 millones de presupuesto y 500 trabajadores, captó el 13% de la inversión en el último año.

Por su parte, el País Vasco, con 22 oficinas, un presupuesto de 22 millones de euros y 80 trabajadores, obtuvo menos del 3%. "Madrid, sin embajadas ni estructura en el exterior, está captando el 70% de inversión extranjera", ha concluido Miguel Ángel García para justificar el viaje institucional a México.