Sorpresa por San Isidro: el gran evento gratuito de Rels B en la Plaza Mayor

"Las Fiestas de San Isidro 2026 comenzarán con un anuncio de alto impacto". Con esa premisa, el Ayuntamiento de Madrid ha desvelado este miércoles un nuevo evento que hasta ahora figuraba como sorpresa en la programación: Rels B presentará en exclusiva su nuevo disco, love love Flakk, en una escucha colectiva en la Plaza Mayor de Madrid.

El artista compartirá en primicia los temas de su próximo trabajo en un formato "especial y cercano, con una impactante apuesta escenográfica", según la información que ha trasladado el Consistorio. La entrada será libre hasta completar aforo.

La cita está prevista para este jueves 7 de abril a las 21:30 horas, justo tras el arranque institucional de las fiestas, que tendrá lugar a las 20:00 horas en la plaza de la Villa con el pregón de la periodista Sonsoles Ónega. Antes, a las 19:00, actuará el DJ Pablo Pueblo en el mismo espacio, mientras que el tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos partirá a las 18:30 desde el Museo de Artes y Tradiciones Populares.

"En su nuevo álbum, love love FLAKK, se muestra en plena madurez personal y artística; un manifiesto creativo y sobrio cargado de batallas ganadas a lo largo de toda su trayectoria. Es un repaso por los estilos que han marcado a Rels B, con una atención especial a los ritmos tan variados que conforman el universo musical afro y que atraviesan el álbum de principio a fin", adelanta el Gobierno municipal.