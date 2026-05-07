Ayuso tiene el único plan de toda España para emergencias como el hantavirus que pide la UE desde 2022

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso asegura ser el único de toda España que cuenta con un plan específico para casos de emergencia sanitaria, tal y como exige la Unión Europea. Así lo presentó el pasado 1 de mayo la consejera de Sanidad de la CAM, Fátima Matute, y así lo ha vuelto a reivindicar este jueves en la Asamblea de Madrid en plena crisis por el hantavirus.

Se trata del denominado Plan de Preparación y Respuesta frente a Emergencias de Salud Pública. "Esto solo lo tenemos nosotros. El Gobierno de España no ha aprendido ninguna lección del Covid ya que seis años después no tiene un plan de estas características en materia de salud pública", confirman fuentes de la Consejería de Sanidad.

El texto fija cómo debe actuar el Gobierno autonómico ante amenazas biológicas, químicas o ambientales. Pese a que no menciona el hantavirus —los primeros casos se detectaron después de su anuncio—, sí contempla escenarios relacionados con enfermedades infecciosas y pone el foco especialmente en los virus respiratorios como uno de los grandes retos sanitarios futuros.

Ya la CAM defendió entonces que se trataba de un proyecto "pionero" con el que la región se convertía en la primera región en adaptarse al reglamento europeo sobre amenazas transfronterizas graves para la salud aprobado en 2022 y de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros.

"Es muy ambicioso y muy moderno porque se anticipa a las amenazas, nos dice qué hay que hacer y coordina la respuesta necesaria", explicó Matute, que también lo calificó de documento "vivo" porque se irá adaptando a las necesidades.

Ese mismo mensaje lo ha recuperado este jueves la consejera aprovechando el debate por el hantavirus. Así, Matute ha sacado pecho de su gestión frente a la del Ministerio dirigido por Mónica García. "No tiene usted ni idea de cómo funciona el sistema sanitario", ha respondido Matute a la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, en la sesión plenaria. "Su ministra no lo tiene porque no está para trabajar por la sanidad, porque lo que hace es viajar y ahora vender a quien sea, incluso a Canarias o a la Comunidad de Madrid para tener un puesto en la OMS cuando su amiguito Emilio Delgado le dé una absoluta patada", ha añadido.

No es, además, la primera vez esta semana que el Ejecutivo madrileño rescata este documento. La consejera ya hizo referencia al plan este miércoles en esRadio, donde aseguró que Madrid trabaja con "su propio sistema de alertas". En esa misma entrevista, llegó a afirmar que toda la información sobre el hantavirus "la vamos teniendo porque preparamos nuestro propio sistema de alertas y vemos si tenemos que actualizar o si tenemos que mejorar algo en lo que ya tenemos montado". "Pero eso tendría que ser obligación de la ministra", remató.

Libertad Digital ya contó el pasado 1 de mayo los detalles de este plan, que también contempla la creación de un comité de coordinación para dirigir las actuaciones en caso de crisis sanitaria y actualiza los planes de contingencia de hospitales y centros públicos para responder de forma inmediata ante cualquier amenaza.

Además, el plan divide las emergencias sanitarias en distintos niveles según la gravedad de la situación. Es decir, no se actúa igual ante unos pocos casos aislados que ante una crisis sanitaria más seria. El documento marca qué tiene que hacer cada organismo en cada momento, cuándo se refuerzan hospitales o servicios sanitarios y cómo debe coordinarse toda la respuesta para evitar improvisaciones si la situación empeora.