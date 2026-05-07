El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha enviado una carta este jueves al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, rechazando asistir a la reunión convocada por este último para tratar la inseguridad en el distrito de San Blas-Canillejas.

La misiva, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, responde con dureza a la convocatoria realizada por la Delegación el pasado 5 de mayo. García Martín expresa su "sorpresa" ante lo que considera una convocatoria "unilateral" sobre una materia —la seguridad ciudadana— que es competencia "directa y exclusiva" de la Administración central.

A diferencia del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida sí estará presente en la sede de la Delegación. A pesar de haber aceptado la invitación, el equipo municipal ha cargado con dureza contra la "desfachatez" de Francisco Martín, acusándole de intentar "mancomunar" sus responsabilidades en lugar de desplegar más policías y promover cambios legales contra la reincidencia.

"Basta de proyectar apariencias"

Desde la Puerta del Sol son tajantes: el delegado del Gobierno no necesita sentarse a hablar para cumplir con su deber. "No resulta necesaria la celebración de reunión alguna para que la Delegación del Gobierno ejerza con plenitud las competencias que tiene atribuidas", reza el texto firmado por el consejero.

García Martín expresa su "sorpresa" ante una convocatoria que considera "unilateral" sobre una materia cuya responsabilidad "corresponde, de manera directa y exclusiva, a esa Delegación". En la misiva, el consejero le recuerda que la convocatoria de estos encuentros "no puede servir para desplazar responsabilidades" y le insta a cumplir de inmediato con el artículo 73.3 de la Ley 40/2015 para garantizar la seguridad en la región.

La negativa de la Comunidad de Madrid se produce en un clima de extrema tensión en San Blas-Canillejas, especialmente en el entorno de Parque Paraíso. El pasado martes, un joven de 20 años fue asesinado en dicho parque tras un enfrentamiento presuntamente vinculado al tráfico de estupefacientes, un suceso que ha elevado la situación a su "máxima gravedad" tras meses de degradación en la zona