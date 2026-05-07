Ayuso denuncia el "descontrol" del Gobierno tras los mensajes cruzados de Defensa y Sanidad: "No hay nadie al volante"

"No hay nadie al volante nunca en ninguna cuestión. Y no pasan más cosas casi por suerte, más lo que no nos enteramos". De esta forma resumió Isabel Díaz Ayuso el descontrol absoluto que a su juicio reina en el Gobierno para hacer frente a la crisis del hantavirus.

Y es que si la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró anoche que los españoles que viajaban en el crucero MV Hondius, y que serán trasladados por el Ejército, podrán hacer una cuarentena voluntaria en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Gómez Ulla, desde el Ministerio de Sanidad salieron a puntualizarla minutos después.

Fuentes del departamento que dirige Mónica García señalaron que confían en que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible". Y a continuación subrayaron: en todo caso, "el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición. Como no podría ser de otra manera".

En este sentido, en una entrevista concedida al Programa de Ana Rosa en Telecinco, la presidenta de la Comunidad de Madrid censuró el caos y los mensajes contradictorios que se envían a la población. "A mí lo que no me parece de recibo es el descontrol que hay dentro del Gobierno".

Lo que vemos es absoluta confusión. Estamos todos igual: sin información y escuchando versiones diferentes. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. El sistema sanitario de Madrid es de primer orden.@IdiazAyuso sobre la crisis del hantavirus, en @programadear. pic.twitter.com/hR1P3cO3Cc — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 7, 2026

Ayuso relató que fue el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el que se puso en contacto con ella este miércoles "prácticamente para leerle la prensa" porque se había dado a conocer ya el destino de estos 14 pasajeros que iban a llegar al hospital madrileño militar.

"Me contó la procedencia regional de cada uno de ellos y poco más. A partir de ahí lo que vemos es absoluta confusión", dijo, a la vez que subrayó que Canarias "se ha quejado y con mucha razón" sobre la "falta de información" y la decisión de que el crucero vaya a las islas. También censuró que ahora mismo las comunidades autónomas tienen "el mismo conocimiento que el resto de la población".

La líder del Ejecutivo madrileño incidió en que tienen "confianza" en la sanidad madrileña y en el Gómez Ulla pero no está de acuerdo con no saber "por qué es Madrid o bajo qué criterio" ya que no saben "ni en qué situaciones se encuentran ni si van a ser cuarentenas obligatorias".