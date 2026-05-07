El Ayuntamiento de Madrid cerrará mañana a las 6:00 horas de manera completa el túnel de Conde de Casal hasta febrero del año que viene y la circulación pasará a la superficie debido a las obras de construcción del intercambiador y de la conexión de las líneas 6 y 11 de Metro.

Durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante ha informado de que el tráfico se desviará a la calzada en sentido salida de Madrid. Para ello, se habilitarán dos carriles de entrada desde la A-3 en dirección plaza del Conde de Casal y uno de salida desde la plaza del Conde de Casal en dirección A-3 Valencia y M-30 Norte.

Asimismo, se reducirá el número de carriles en sentido entrada a Madrid desde la A-3, pasando de dos carriles a uno y el ramal de salida desde la M-30 a Conde de Casal permanecerá abierto.

En la plaza del Conde de Casal, se permitirán todos los movimientos de circulación a excepción de ciertos giros a la izquierda: el que dirige hacia la calle O'Donnell a través de Doctor Esquerdo, y el que enlaza esta misma calle con la glorieta de Mariano de Cavia.

Carabante ha recomendado el uso del transporte público ante estas afecciones a la movilidad y ha reconocido que desde el Consistorio son "conscientes" de que las actuaciones pueden generar molestias a los vecinos de la zona, especialmente a aquellos que se encuentran más cercanos a las piloteras.

En la misma línea, ha confirmado que el horario autorizado de trabajo es de 07:00 a 23:00 horas, al mismo tiempo que ha garantizado que coordinan esfuerzos con la Comunidad de Madrid para mitigar el impacto acústico y logístico en las viviendas aledañas.

Itinerarios alternativos y dispositivo de movilidad

Pese a los perjuicios temporales, el delegado ha defendido el resultado que tendrán las obras para el barrio, ya que habrá un intercambiador para que los autobuses no estén en la calle y una mejora en la conexión para dar alternativa a la línea 6 (en este caso con la línea 11), que transporta cada día a un millón de viajeros.

Con la finalidad de evitar la zona afectada por las obras, se recomienda al tráfico general circular por diversos itinerarios alternativos. Quienes accedan a la ciudad podrán optar por dirigirse hacia Mariano de Cavia, utilizar el desvío de O'Donnell o recurrir a la M-40 para distancias mayores. En sentido contrario, se aconseja circular por vías como Cavanilles o el enlace sur de la M-30.

Las alteraciones se extienden al servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Rutas como la E reubicarán sus paradas de tránsito, mientras que la 63, la 143, la 145 y la N9 verán suprimidos algunos puntos de recogida en la avenida del Mediterráneo. Asimismo, se trasladarán las cabeceras de las líneas 20, 30 y 140 dentro del área intermodal de Pavones.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un dispositivo de movilidad diseñado para la ocasión en el que se contará con el despliegue de efectivos de Policía Municipal y Agentes de Movilidad.