El Círculo de Bellas Artes se desborda por su centenario: un día entero de arte, música y actividades en la capital

El Círculo de Bellas Artes celebra el sábado 9 de mayo el centenario de su edificio con una jornada de puertas abiertas que convierte todo el inmueble en un espacio activo de creación, encuentro y participación. Desde la mañana hasta la noche, el público podrá recorrer sus salas, escaleras, azotea y fachada mientras se desarrollan actividades simultáneas de arte, música, cine y pensamiento.

La programación, organizada con la colaboración de Ephimera, Grupo Azotea, Antonio Machado Grupo de Distribución, Ultramarina, Pentación Espectáculos y UNIUM, plantea una intervención continua del edificio que lo transforma en un escenario abierto a la ciudad.

Mañana de feria creativa, performances y cine continuo

La jornada arranca entre las 11:00 y las 14:00 horas, y se retoma de 16:30 a 19:30 horas, con la Feria creativa en la calle, instalada en la calle Marqués de Casa Riera y pensada para todos los públicos.

A las 11:30 horas, la Sala La Pecera acoge el concierto Café cantante: España América, mientras que el Salón de Baile presenta la performance Alexia Oracular, con pases a las 11:30 y 13:00 horas. En ese mismo tramo también comienza Instrucciones para subir una escalera, una intervención en la escalera principal del edificio, con nueva función a las 17:00 horas.

El Cine Estudio mantiene la sesión continua Norman McLaren de 12:00 a 19:30 horas, mientras que en la azotea se celebra el debate ¿Qué Europa estamos contando? entre las 12:00 y 13:00 horas.

Durante el mediodía, la performance De forja y aire recorre la escalera principal, el Salón de Baile y el Teatro Fernando de Rojas a las 12:00 y 16:00 horas. En paralelo, el Salón de Baile acoge Speakers’ Corner en dos franjas: de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas.

La Sala de Columnas presenta el espacio participativo El ring, con batallas de ideas, música y baile, de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas. A las 12:45 horas, la Sala La Pecera acoge la Mesa de poesía.

Tarde de pausa, debate y actividades abiertas

A las 15:00 horas, el Salón de Baile se transforma en un espacio de descanso colectivo con Siesta colectiva con Las Lindas Pobres.

Por la tarde, la programación continúa con la Feria creativa en la calle, de 16:30 a 19:30 horas, mientras varias actividades siguen activas en el interior del edificio.

A las 18:00 horas, el Hotel NH Collection Suecia acoge el debate El edificio de al lado: la Casa de Suecia junto a la Casa de las Artes, centrado en la historia arquitectónica del entorno madrileño.

Cierre con cortejo y espectáculo en la fachada

A las 20:30 horas comienza el Cortejo. A palo limpio, una performance que recorre la Sala de Columnas hasta la salida del edificio.

El broche final llega a las 21:00 horas en la calle Alcalá con El Círculo. Escenario total, un espectáculo en la fachada principal que combina música popular y culta y transforma el edificio en un escenario abierto a la ciudad.