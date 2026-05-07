El PP de Ayuso y el Vox de Moñino sellan su primer gran acuerdo ideológico: pacto por la "prioridad nacional"

La Asamblea de Madrid escenificó este jueves un movimiento político de fondo que hasta hace apenas unas semanas parecía impensable: el PP de Isabel Díaz Ayuso terminó comprando parcialmente uno de los marcos ideológicos que Vox lleva tiempo intentando imponer en el debate migratorio y social, el de la llamada "prioridad nacional". Y lo hizo, además, votando junto al partido de Santiago Abascal una proposición no de ley que, aunque corregida y suavizada por los populares, supone el primer aval parlamentario del PP madrileño a un concepto que hasta ahora despachaba como incompatible con la legalidad vigente.

La iniciativa salió adelante después de meses de ofensiva parlamentaria de Vox en la Cámara regional. Los de Isabel Pérez Moñino habían convertido la "prioridad nacional" en una bandera recurrente: ayudas sociales, acceso a vivienda pública, prestaciones y sanidad debían reservarse preferentemente para españoles frente a inmigrantes, especialmente aquellos en situación irregular. También en un elemento con el que intentar desgastar a la presidenta. Sin embargo, hasta ahora el PP había cerrado filas y respondido sistemáticamente con un "no" rotundo.

El cambio no pasó inadvertido ni siquiera dentro del propio Grupo Popular. Aunque el portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz-Pache, se apresuró a negar cualquier viraje ideológico, la realidad parlamentaria dejó una fotografía difícil de discutir: por primera vez populares y Vox compartieron voto para sacar adelante un texto construido alrededor de la "prioridad nacional", un concepto hasta hace poco especialmente incómodo para el PP madrileño.

La clave del acuerdo: el "arraigo"

El "arraigo" fue el salvavidas jurídico y político que permitió al PP justificar su apoyo. Los populares introdujeron una enmienda que vaciaba parcialmente el planteamiento original de Vox y sustituía el criterio de nacionalidad por el de vinculación estable con el territorio. Es decir, el acceso prioritario a ayudas públicas no dependería formalmente de ser español, sino de acreditar años de empadronamiento, cotización, permanencia y conexión social y económica con Madrid.

Con esa reformulación, Ayuso replica prácticamente el mismo esquema que el PP ya pactó con Vox en autonomías como Extremadura y Aragón tras las últimas elecciones autonómicas. Un modelo que permite a los populares asumir parte del discurso migratorio de Vox sin romper formalmente con el marco constitucional ni con la normativa europea.

La iniciativa original defendida por Vox era mucho más contundente. El partido de Abascal reclamaba "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles" y exigía la expulsión de inmigrantes ilegales, además de establecer preferencias para españoles en ayudas sociales, vivienda pública y servicios públicos.

El texto también planteaba restringir el acceso de inmigrantes irregulares a la sanidad pública, salvo en casos de urgencia vital, y proponía derogar el Real Decreto 180/2026 sobre asistencia sanitaria a extranjeros sin residencia legal.

Nada de eso aparecía matizado con referencias al "arraigo", concepto introducido exclusivamente por el PP para blindar jurídicamente el acuerdo.

La enmienda popular incorporó un lenguaje mucho más técnico y cuidadoso desde el punto de vista legal. El texto aprobado insiste reiteradamente en el respeto a la Constitución, al Estado de derecho y a la normativa europea, al tiempo que reclama endurecer la política migratoria y adaptar la legislación española al nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado este año por el Parlamento Europeo.

En materia de vivienda, el acuerdo endurece aún más esos criterios. El texto aprobado propone reservar el acceso prioritario a vivienda protegida y alquiler social para quienes acrediten una relación prolongada con la región, incluyendo hasta diez años de empadronamiento para acceder a compra pública y cinco años para alquiler social.

Pero, más allá del envoltorio jurídico, el movimiento político es evidente: el PP madrileño ha decidido empezar a disputar también el terreno ideológico de Vox en inmigración y acceso a recursos públicos. "Háganle llegar a la presidenta ausente que está de campaña hoy en Méjico, que en 2027 se va a tener que sentar con VOX y la prioridad nacional va a ser una verdadera realidad en Madrid", espetó Moñino durante el debate.

La izquierda, por su parte, cargó duramente contra el pacto y acusó al PP de asumir el discurso de Vox sobre inmigración. Sin embargo, en el bloque de la derecha la lectura fue muy distinta: Vox celebró haber conseguido mover al PP de sus posiciones iniciales, mientras los populares intentaron vender el acuerdo como una adaptación "legal y constitucional" de medidas destinadas a proteger los recursos públicos.

La sesión dejó así una conclusión política bastante evidente: después de meses rechazando el término, el PP de Ayuso ha abierto finalmente la puerta a la "prioridad nacional" en la Asamblea de Madrid.