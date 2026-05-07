Fátima Matute: "Mónica García está utilizando España para asegurarse un puesto en la OMS"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sugerido que Mónica García "está utilizando" su condición de ministra "y está utilizando España" con intereses personales de proyección política en el plano internacional.

En una entrevista este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, Matute ha confirmado que la CAM se ha enterado por la televisión de que los 14 españoles del crucero con casos de hantavirus iban a ser trasladados al Hospital Gómez Ulla. Una información que, como adelantó esta misma tarde Libertad Digital, no había sido comunicada previamente a las autonomías.

"Hasta el mediodía, que la he visto en la televisión, no hemos tenido ningún tipo de comunicación por su parte", ha insistido la consejera, en línea con lo ya publicado por este diario, donde fuentes de la Consejería señalaban que los detalles de ese traslado se conocieron en directo durante la comparecencia del Gobierno.

Lejos de tratarse de un problema puntual, la consejera ha explicado que la situación no ha cambiado después de esa intervención. "No, desde el mediodía a aquí, tampoco", ha respondido al ser preguntada por si había habido contacto posterior. La única reunión posterior habría sido de carácter técnico y en ella, ha dicho Matute, se ha repetido "exactamente" lo mismo.

A partir de ahí, la consejera ha mencionado lo "complicado" de gestionar una situación así sin información directa del Ministerio competente, al ser "la coordinación" lo más importante en casos de emergencia sanitaria.

En este escenario en concreto, ha denunciado que la confirmación de la variante del hantavirus —la denominada Andes— no les ha llegado por Mónica García, sino "a través de contactos que tenemos con la Organización Mundial de la Salud, no a través de la ministra". Un papel que, en sus palabras, "es obligación de la ministra", más aún teniendo en cuenta que la propia García forma parte del Comité Ejecutivo de la OMS.

Precisamente sobre la ministra, Matute ha sugerido que "utiliza la sanidad para hacer política". "Está utilizando su puesto y está utilizando España a lo mejor para asegurarse un puesto en la OMS cuando su puesto de ministra, que está amortizado, termine", ha lanzado.

Para Matute, "eso es lo triste": "La parasitación política". "Tenemos una ministra que es un caballo de Troya, que está reventando el sistema sanitario con esta huelga de médicos que es la peor que hemos visto en democracia y que está deteriorando el sistema y que está maltratando el mayor tesoro para mí, que es nuestro sistema sanitario. Y eso es lo que me da pena a mí", ha concluido en esRadio.