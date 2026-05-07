Madrid activa la fase de preemergencia por riesgo de lluvias intensas y tormentas

La Comunidad de Madrid ha activado este jueves la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAM) después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya elevado a nivel naranja el aviso por fuertes precipitaciones en las zonas Metropolitana y del Henares.

La decisión llega tras el empeoramiento de las previsiones meteorológicas previstas para esta tarde. Según el 112 de la Comunidad de Madrid, durante las próximas horas podrían acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en distintos puntos de la región.

Los servicios de Emergencias han pedido a los ciudadanos extremar la prudencia en los desplazamientos, especialmente por carretera. También recomiendan evitar pasos subterráneos y zonas donde pueda producirse acumulación de agua.

Aviso naranja por lluvias

A primera hora de este jueves, la AEMET mantenía activado el aviso amarillo por lluvias en toda la Comunidad de Madrid entre las 12:00 y las 21:00 horas. Sin embargo, la evolución de la situación meteorológica obligó posteriormente a elevar la alerta a nivel naranja en las áreas Metropolitana y del Henares.

🚨 Activada Fase de Preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones #INUNCAM. ⛈️ Desde la #ASEM112 seguimos pendientes de la evolución meteorológica en la @ComunidadMadrid. pic.twitter.com/tKOxAzelwC — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 7, 2026

Desde el Consistorio han recomendado a los vecinos seguir las indicaciones difundidas por el Ejecutivo regional y consultar los canales oficiales de información para conocer la evolución del episodio de inestabilidad atmosférica.