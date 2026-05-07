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Madrid

Madrid activa la fase de preemergencia por riesgo de lluvias intensas y tormentas

La AEMET ha elevado a naranja el aviso en las zonas Metropolitana y del Henares, donde podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado.

Libertad Digital
La AEMET ha elevado a naranja el aviso en las zonas Metropolitana y del Henares, donde podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado.
Imagen de archivo de una jornada de fuertes lluvias en Madrid. | Archivo

La Comunidad de Madrid ha activado este jueves la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAM) después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya elevado a nivel naranja el aviso por fuertes precipitaciones en las zonas Metropolitana y del Henares.

La decisión llega tras el empeoramiento de las previsiones meteorológicas previstas para esta tarde. Según el 112 de la Comunidad de Madrid, durante las próximas horas podrían acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en distintos puntos de la región.

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Los servicios de Emergencias han pedido a los ciudadanos extremar la prudencia en los desplazamientos, especialmente por carretera. También recomiendan evitar pasos subterráneos y zonas donde pueda producirse acumulación de agua.

Aviso naranja por lluvias

A primera hora de este jueves, la AEMET mantenía activado el aviso amarillo por lluvias en toda la Comunidad de Madrid entre las 12:00 y las 21:00 horas. Sin embargo, la evolución de la situación meteorológica obligó posteriormente a elevar la alerta a nivel naranja en las áreas Metropolitana y del Henares.

Desde el Consistorio han recomendado a los vecinos seguir las indicaciones difundidas por el Ejecutivo regional y consultar los canales oficiales de información para conocer la evolución del episodio de inestabilidad atmosférica.

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