Madrid se convierte en el paraíso del vinilo: miles de discos y joyas musicales imposibles de encontrar

La Feria Internacional del Disco de Madrid regresa los días 9 y 10 de mayo de 2026 con una nueva edición que vuelve a situar a la capital como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para coleccionistas y amantes del formato físico. El evento se celebra en el Palacio de Convenciones, un espacio que se ha consolidado como sede habitual de una cita que suma ya 28 ediciones.

Durante dos jornadas, miles de visitantes podrán recorrer una oferta musical que reúne vinilos, CD, casetes y todo tipo de material discográfico procedente de distintos países. La feria combina venta, exposición y actividades culturales en un entorno que ha ido ampliando su alcance edición tras edición.

Un punto de encuentro internacional para coleccionistas

La feria reúne en esta edición alrededor de 130 stands y 63 vendedores llegados de distintos puntos del mundo. La oferta abarca desde primeras ediciones y piezas de coleccionismo hasta discos de distribución limitada que, en muchos casos, no están disponibles en plataformas digitales.

Los expositores incluyen tiendas especializadas con décadas de experiencia en el sector, lo que convierte el evento en un espacio de intercambio directo entre vendedores y público. La posibilidad de ver físicamente el producto y recibir asesoramiento especializado sigue siendo uno de los elementos más valorados por los asistentes.

Vinilos, rarezas y precios para todos los públicos

El recorrido por la feria incluye desde discos difíciles de encontrar hasta artículos de precio reducido, con opciones que van desde piezas de colección hasta ofertas asequibles. La variedad de formatos permite que tanto expertos como visitantes ocasionales encuentren material adaptado a distintos intereses.

Además del vinilo, el evento incorpora otros productos relacionados con la cultura musical como camisetas, carteles, libros, chapas o ediciones especiales. El conjunto configura un espacio donde la música se extiende más allá del sonido para convertirse en objeto cultural y de colección.

Música en directo y actividades paralelas

La programación no se limita a la venta de discos. La feria incluye actuaciones en directo, sesiones de DJ y charlas con protagonistas del sector musical. Estas actividades se desarrollan de forma paralela a la exposición, reforzando el carácter cultural del evento.

El objetivo es ofrecer una experiencia completa en la que el visitante pueda alternar la compra y la exploración de stands con momentos de música en vivo y encuentros con profesionales del sector. Este formato ha contribuido a consolidar la feria como una cita estable dentro del calendario cultural.

Horarios, acceso y ambiente familiar

La feria abrirá sus puertas el sábado de 10:00 a 21:00 horas y el domingo de 10:00 a 19:30 horas, con entrada gratuita para menores de 12 años. También se permite el acceso con perros siempre que vayan atados, lo que refuerza su carácter abierto y familiar.