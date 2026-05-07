Más Madrid y PSOE tratan de acorralar a Soto Ivars en la Asamblea: "Mercenario", "tramposo"...

El escritor y periodista Juan Soto Ivars acudió a la Asamblea de Madrid este miércoles. Lo hizo a propuesta de VOX para hablar en el seno de la Comisión de la Mujer sobre su nuevo libro de investigación Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género (Debate, 2025).

"Esto no va de hombres contra mujeres", trató de explicar sin mucho éxito Soto Ivars, puesto que hay mujeres también afectadas por las denuncias falsas o instrumentales: las hijas de esos hombres, sus madres, hermanas o nuevas parejas también son damnificadas por ello. Tampoco va de la falsa dicotomía de "evitar asesinatos o evitar denuncias falsas". Y es que lamentó el hecho de que "prestar atención a los efectos adversos se lee como una falta de sensibilidad a lo que esa ley protege".

Por lo demás, el escritor explicó que había acotado su investigación a sus posibilidades, esto es, se había tratado de una investigación periodística. "He conversado con muchas juezas de violencia sobre la mujer, fiscales, abogados, policía, etc. Pero siempre que buscaba datos oficiales o estudios académicos tropezaba con la misma piedra. Por eso hoy aquí quiero animar a la Comunidad de Madrid a dedicar recursos para diagnosticar con más precisión que yo el tamaño del problema. Yo no he sido capaz", exhortó.

Porque, a su juicio, "necesitamos proteger mejor a las mujeres víctimas de la violencia y creo que ningún daño les hará a ellas que protejamos al mismo tiempo a esas otras víctimas invisibles y subsidiarias que han quedado en el limbo".

Esta fue básicamente la exposición que Soto Ivars realizó en unos 15 minutos. Después tomaron la palabra las portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Como cabía esperar, fueron las diputadas de la izquierda —del PSOE y Más Madrid— las que realizaron los más duros ataques. "Perdóneme que empiece así pero le ha faltado decir aquello de no soy machista porque tengo una madre y una hermana", arrancó la socialista.

Lorena Morales afirmó con rotundidad que el de las denuncias falsas "es un fenómeno extremadamente infrecuente: menos del 0,001 por ciento de los casos, según datos del CGPJ". Esta es una de las cuestiones que, precisamente Soto Ivars, rebate en su libro. A partir de ese momento, la socialista acusó al periodista de sumarse "a esta batalla cultural para lucrarse y tener unos minutos de pantalla, unos likes, pero se ha sumado a esta batalla y se ha puesto en el peor lado de la historia que es el del VOX y los negacionistas".

Ha costado, pero por fin alguien le ha explicado a la cara a Soto Ivars lo que es realmente (la parte final es colosal). "Un mercenario que ha encontrado un nicho". La cara es un poema. pic.twitter.com/JMIH7AWBYf — D. Méndez (@LosPajarosPican) May 6, 2026

Pero luego llegó la diputada de la formación de ultraizquierda, Marta Carmona, y adelantó a Morales en cuanto a ataques y burlas se refiere. Acusó al escritor de ser un tramposo, de mentir en su libro, de ser poco riguroso. Le tachó de "mercenario" y a su libro de "panfleto".

"Esto no es una investigación, es un panfleto. Tiene más consistencia la teoría de Marcos Llorente sobre la luz solar y el cáncer que la investigación que hace usted aquí, que habla de fuentes fiables y verificables y se refiere a emails que le han mandado, cita estudios que cuando vas a verificarlos no pone lo que dice en el libro lo que pone. No es ya que no pasara una revisión de padres, que por supuesto no la pasaría, es que hay trabajos de chavales de la ESO hechos por ChatGPT con bastante más consistencia", lanzó. En este punto fue llamada al orden por primera vez por la presidenta de la comisión.

Carmona se traía la lección aprendida. Sabía que una de las mayores críticas que despertó un debate organizado en el programa de Susanna Griso en Antena 3 contra Soto Ivars fue que alguna de las mujeres que se abalanzó contra el periodista reconoció que no se había leído el libro, que por aquel entonces acababa de ser publicado.

Así las cosas, la de Más Madrid apareció con un ejemplar inundado de post-it que, según ella, correspondían a las "falacias" o "datos erróneos" que había encontrado en el texto. "A partir de la página 100 preferí tirarme a un estanque de pirañas, ahí que me muerdan, a seguir documentando esto", dijo. Sin embargo, no entró a argumentar por qué los datos aportados son mentira. Empleó más bien argumentos con la consistencia intelectual como el que sigue: "No es negacionista [en referencia al periodista], pero le habla a un público que sí lo es y que es muy bien recibido por ese público".

"Ha sido muy estimulante", replicaría después con sorna Soto Ivars. "Pero me llama la atención una cosa. Pone muchos post-its, uno en cada falacia, en cada dato falso. Me llama mucho la atención que desde su partido, cómo se dice, desde su espectro… desde su espacio, ahora que los partidos saltan en pedazos, el espacio a la izquierda de la izquierda del PSOE, o como se llame, ese post-it nunca se haya puesto sobre un dato que se ha repetido a aquí, que lo ha repetido el PSOE, que es que las denuncias falsas son el 0,001 por ciento, que nos da la Fiscalía todos los años y que es lo que me empuja a mí a llevar a cabo esta investigación".

Apoteósico, Juan Soto Ivars. 👏🏻 pic.twitter.com/Ir6HotWvvL — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 7, 2026

"Yo entiendo que ha querido provocarme —muñeco de paja, se me ve el plumero, que lo hago por la pasta—. No me preocupa que usted haya leído el libro y lo considere una basura. No me preocupa, porque yo lo que estoy haciendo es animando a los grupos políticos a que averigüen ustedes el tamaño de este problema que usted no niega. No ha respondido a lo que estaba diciendo en mi intervención. No ha respondido porque no tiene una respuesta. No tienen una respuesta a cómo salir del problema en el que nos hemos metido", aseveró Soto Ivars, que concluyó: "Necesitamos un registro de los usos espurios de la ley desde que está en vigor".