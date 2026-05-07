Un vídeo grabado en un vagón del Metro de Madrid ha generado un intenso debate en redes sociales tras mostrar el enfrentamiento entre un pasajero y dos predicadores evangélicos que realizaban proclamas religiosas durante el trayecto. La escena acumula cientos de miles de visualizaciones y ha reavivado las críticas de usuarios que denuncian la presencia habitual de sermones y actuaciones no autorizadas en el transporte público madrileño.

En el vídeo se observa a dos hombres predicando en voz alta dentro de un vagón. Uno de ellos utiliza un micrófono mientras ambos lanzan mensajes religiosos dirigidos a los viajeros. Hablan de "amor", de "bendiciones" y de la figura de Jesús mientras van de aquí para allá ante la mirada de los pasajeros.

"Si me amas, no me molestes": un viajero se enfrenta a dos predicadores en el Metro pic.twitter.com/x1nmr63On4 — Libertad Digital (@libertaddigital) May 7, 2026

En un momento del vídeo, un hombre sentado en uno de los laterales decide levantarse y dirigirse a los predicadores. Con evidente malestar, les recrimina que estén interrumpiendo el viaje del resto de usuarios y pronuncia una frase que rápidamente se ha viralizado: "Si me amas, no me molestes".

Viajar sin sermones

Tras esa primera intervención, el viajero insiste en que los pasajeros no tienen obligación de escuchar mensajes religiosos durante sus desplazamientos diarios. Según se aprecia en el vídeo, el hombre continúa gesticulando mientras los predicadores intentan mantener su discurso.

La escena provoca distintas reacciones entre los presentes. Algunos viajeros observan en silencio, otros sonríen y varios siguen la discusión sin intervenir. El tren continúa circulando mientras el intercambio entre ambas partes se convierte en el centro de atención del vagón.

La difusión del vídeo en redes sociales ha provocado miles de comentarios en plataformas como X. Muchos usuarios respaldan al pasajero y consideran que el Metro "no es un espacio para predicar". Otros, en cambio, defienden que los evangelizadores ejercen su libertad de expresión siempre que no interfieran en el funcionamiento del servicio.

El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de determinadas actividades en espacios compartidos como el Metro o los autobuses urbanos.

En los últimos años se ha incrementado la presencia de grupos religiosos realizando actividades de proselitismo en estaciones y convoyes de distintas ciudades españolas. En Madrid, varios usuarios han denunciado en redes sociales situaciones similares, especialmente relacionadas con sermones realizados a gran volumen dentro de los vagones. Una situación que para muchas personas se vuelve muy molesta.