Vuelve el mercadillo más rebelde de Madrid: ropa única, piezas exclusivas y más de 30 puestos irrepetibles

Madrid vuelve a acoger una nueva edición de uno de sus mercadillos más conocidos por su enfoque alternativo y su fuerte presencia de creadores independientes. Bajo el nombre de Otro Puto Mercadillo, el evento regresa el sábado 9 de mayo al Espacio Próxima Estación con entrada gratuita y más de treinta stands confirmados.

La propuesta se ha consolidado en la ciudad como un punto de encuentro entre público y artistas emergentes, con una media de asistencia que en anteriores ediciones ha superado las 1.500 personas. El objetivo del evento es dar visibilidad a proyectos de arte independiente en un entorno de venta directa y contacto con los asistentes.

Un espacio para creadores independientes

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer los distintos puestos en los que participan artistas de disciplinas muy diversas. Entre ellas se encuentran la ilustración, la serigrafía, el bordado, la cerámica, la bisutería y la moda upcycling, basada en técnicas de reciclaje textil.

También habrá espacio para la ropa de segunda mano, uno de los elementos más habituales en este tipo de eventos, junto a piezas de diseño artesanal y objetos únicos elaborados en pequeños talleres.

El mercadillo incorpora además una zona de barra en la que se ofrecerán bebidas durante todo el horario del evento, así como sorteos y actividades paralelas dirigidas a los asistentes.

Fecha, horario y acceso

El evento se celebrará el sábado 9 de mayo en horario de tarde, de 16:00 a 21:00 horas, en el Espacio Próxima Estación. La entrada es gratuita, aunque es necesario realizar reserva previa para poder acceder al recinto, ya que el aforo es limitado.

La organización mantiene el formato habitual de ediciones anteriores, combinando venta directa, exposición de productos y un ambiente de encuentro entre público y artistas.