Choque diplomático: Ayuso suspende su viaje a México tras el "boicot " y las "amenazas " de Sheinbaum

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto obligada a suspender la tercera parte de su viaje institucional a México, que estaba prevista en Monterrey, y volver a España.

En un comunicado con membrete oficial, la Comunidad de Madrid denuncia formalmente que, "en un hecho sin precedentes ", el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acudía la mandataria española tanto al evento como al recinto, en cualquier momento.

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