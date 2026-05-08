Choque diplomático: Ayuso suspende su viaje a México tras el "boicot" y las "amenazas" de Sheinbaum

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto obligada a suspender la tercera parte de su viaje institucional a México, que estaba prevista en Monterrey, y volver a España.

En un comunicado con membrete oficial, la Comunidad de Madrid denuncia formalmente que, "en un hecho sin precedentes", el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acudía la mandataria española tanto al evento como al recinto, en cualquier momento. Una gala que está copatrocinada por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y que se celebra un año en Cancún y otro en la capital de España.

Así las cosas, Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores pero no acudir a la gala "para no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes" de la celebración de un evento internacional de esta magnitud.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, que había viajado a México para acudir expresamente a este evento no acudirá tampoco a la gala tras el boicot de la presidenta de México y sus ataques hacia Ayuso. Así las cosas, el Ayuntamiento de Madrid tampoco estará representado.

El clima de boicot hacia esta visita de la presidenta madrileña, cada día mayor, ha obligado a tomar esta decisión. "El gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña", denuncia la Comunidad de Madrid, que califica de "insólito" que la presidenta Claudia Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y "no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España".

Y es que la Comunidad de Madrid expone que "en su programa diario de televisión, la presidenta de México ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos".

La tensión ha ido en aumento durante los últimos días. Al cruce de declaraciones entre Ayuso y Sheinbaum se sumó un episodio rocambolesco el pasado miércoles cuando una regidora del partido de izquierda populista de la presidenta mexicana, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), boicoteó un acto en el Cabildo de Aguascalientes y cargó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, que iba a recibir las llaves de la ciudad.

Apenas 48 horas después, sin embargo, la situación ha terminado de estallar en un choque diplomático y el Ejecutivo autonómico ya califica lo ocurrido como "un grave episodio antidemocrático" ya que el resumen es el siguiente: "La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine Internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión".