Cuatro detenidos por apuñalar a un joven dentro de un autobús en Colmenar Viejo

Cuatro personas han sido detenidas por la Guardia Civil por el apuñalamiento de un joven dentro de un autobús en Colmenar Viejo. Uno de los presuntos implicados ya está en prisión provisional como supuesto autor material de los hechos.

La detención coincide además con la reunión que la Delegación del Gobierno celebra este viernes con el Ayuntamiento de Madrid y vecinos de San Blas, tras el asesinato a puñaladas de un joven de 20 años en el parque El Paraíso hace apenas tres días. Una cita a la que la Comunidad de Madrid ha decidido dar portazo, tal y como pudo saber ayer Libertad Digital.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se remontan al pasado 1 de mayo. Sobre las 21:00 horas, varios jóvenes armados con cuchillos entraron en un autobús de línea regular que estaba estacionado frente a la estación de Cercanías de Colmenar Viejo. Dentro se encontraba la víctima, a la que los agresores se dirigieron directamente.

En el interior del autobús, el joven recibió varios puñetazos y fue apuñalado en varias partes del cuerpo, heridas por las que tuvo que ser trasladado al hospital.

A los cuatro arrestados se les atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal.