El Ayuntamiento amplía las rutas peatonales de 'Anda Madrid' con nueve paradas icónicas

El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer este viernes la actualización de su iniciativa peatonal Anda Madrid, un proyecto diseñado para fomentar la movilidad sostenible y descentralizar el turismo a través del conocimiento del patrimonio urbano. La nueva propuesta amplía cuatro de sus seis rutas originales, incorporando un total de nueve enclaves icónicos.

El acto de presentación ha tenido lugar en el emblemático frontón Beti Jai, uno de los espacios que se suman a estos recorridos. La cita ha contado con la participación del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal del distrito de Chamberí, Jaime González Taboada.

El Consistorio puso en marcha esta iniciativa de movilidad sostenible en septiembre de 2024 para incentivar los desplazamientos a pie entre los madrileños y a sus visitantes. Todas las rutas peatonales tienen como nexo común que parten o finalizan en la céntrica Puerta del Sol.

Las nuevas paradas incorporadas -aparte de la ya mencionada en Beti Jai- son el parque de El Capricho, el estadio Metropolitano, la Quinta de los Molinos, el parque Tierno Galván-Planetario, la Caja Mágica, el distrito de Usera, el Palacio de Vista Alegre y el parque de San Isidro. Las ubicaciones también conectan con grandes parques como la Casa de Campo o El Retiro, espacios culturales y deportivos como el Palacio Real, el estadio Santiago Bernabéu o Matadero y los principales intercambiadores de transporte (Nuevos Ministerios, Atocha y Moncloa).

Más de 4,2 millones de viajes a pie en marzo

Sobre los itinerarios, la ruta AM 1 conecta Sol con el Santiago Bernabéu en unos 83 minutos; la AM 2 enlaza Sol con El Capricho en 148 minutos o con el Metropolitano desde la Quinta de los Molinos en 146 minutos; y la AM 3 une Sol con Moncloa en 63 minutos y con la Fuente del Berro en 61 minutos.

Por su parte, la AM 4 llega desde Sol hasta Madrid Río en 105 minutos, a Usera en 95 minutos o a la Caja Mágica en 110 minutos. La AM 5 ofrece paseos desde Sol a la Casa de Campo en 95 minutos o a Vistalegre en 82 minutos, mientras que la AM 6 conecta Sol con Cuatro Caminos en un tiempo estimado de 56 minutos. Todo este material informativo estará a disposición del público en la web municipal, así como en las diferentes oficinas de turismo e instalaciones del Ayuntamiento.

Para facilitar la experiencia a los usuarios, el mapa de Anda Madrid especifica la distancia entre las distintas etapas de cada ruta, las localizaciones y el tiempo medio que se tarda de un punto a otro caminando. Además, se incluyen los trazados de las líneas cero emisiones de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), 001 y 002 (gratuitas durante los 365 días del año), para que los usuarios puedan enlazar sus trayectos con estos autobuses.

El mapa estará disponible en la web municipal, en las oficinas de turismo, en las juntas de distrito y en instalaciones municipales como centros culturales, de mayores, polideportivos y bibliotecas.

Según los últimos datos proporcionados por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, los trayectos caminando representaron en marzo más de 4,2 millones de los viajes diarios en la ciudad, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al año 2023. Además, en la almendra central, esta modalidad supera ampliamente a cualquier otro medio de transporte, registrando 1,7 millones de recorridos diarios, frente a los 700.200 efectuados en transporte público o los 540.800 en vehículo privado.