La región madrileña, meca del cicloturismo

Cada vez más personas se animan a hacer turismo pedaleando. Una forma de viajar que engloba el contacto con la naturaleza y el patrimonio además de suponer un impulso para el desarrollo local y rural. Sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid el cicloturismo ha crecido del 17% desde 2023. Así lo indica el Observatorio de Cicloturismo correspondiente a 2025, que ha elaborado el gobierno regional en colaboración con la asociación CiclaMadrid.

CiclaMadrid se puso en marcha en 2019, como asociación público-privada especializada en cicloturismo, con el objetivo de promover y facilitar el turismo en bicicleta en la región madrileña. Forma parte de la estrategia que, desde hace tiempo, lleva realizando en este sentido la Dirección General de Turismo para incluir una oferta turística nueva, atractiva, saludable y sostenible.

Entrevistado en el programa Km0 de la emisora esRadio, el gerente de CiclaMadrid, Jaime Novo, confirma que esta iniciativa "funciona como un club de producto, una asociación público-privada que reúne a ayuntamientos y empresarios privados interesados en en que el producto cicloturista mejore en toda la región" y que busca "promocionarlo para que los turistas en bicicleta conozcan los diferentes destinos de la comunidad".

Una forma especial de viajar para todos

La región madrileña cuenta con espacios sorprendentes que visitar pedaleando. Ejemplo de ello son los itinerarios como la Vía Verde del Tajuña, el Camino de Santiago madrileño o las rutas por la Sierra de Guadarrama. Recorrer este tipo de caminos brinda un contacto directo con el entorno natural y además contribuye a dinamizar las economías locales y rurales.

El perfil del visitante subido a una bicicleta sigue siendo masculino y joven en gran parte, aunque ya se empieza a ver una mayor diversidad. En 2025, cerca del 70% de los cicloturistas tenía menos de 45 años. El grupo entre 18 y 30 años representó el 38,5% del total.

Por otro lado, las mujeres ha crecido, del 11% en 2023 al 16,3% en 2025. También aumenta la participación de los menores, que ya se sitúan entre el 5% y el 10% de los usuarios, especialmente en entornos recreativos.

En cuanto al tipo de bicicleta, la de uso deportivo predomina. Concretamente las de carretera y de montaña, que suelen utilizarse para cubrir rutas de media y larga distancia. El análisis del Observatorio de Cicloturismo muestra que el 46,5% de los ciclistas inicia los trayectos desde su entorno cercano. Por otro lado, un 23,3% utiliza transporte público y un 18,6 % opta por desplazarse en vehículo privado hasta el punto inicial.

Respecto a los ciclistas internacionales , este grupo ya representa el 8,7% del total. Provienen principalmente de países europeos como Francia y Reino Unido, pero también de Hispanoamérica, mayoritariamente de Argentina y México, y de otras naciones más lejanas como China.