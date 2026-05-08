Una vecina de San Blas, a las puertas de la reunión con Francisco Martín: "Esta mesa no ha sido cosa de la Delegación"

La reunión para abordar la situación del entorno del parque El Paraíso, en San Blas-Canillejas, ni siquiera había arrancado cuando ya dejaba el primer choque. Esta vez era una de las vecinas del barrio quien ha querido dejar claro, antes incluso de entrar a la cita, quién lleva años empujando para que esta mesa exista: "Que quede claro que esta mesa se pidió en 2024 a las tres administraciones. No ha sido cosa de la Delegación, ha sido cosa de los vecinos del barrio".

Un matiz que llega después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, convocara el pasado martes esta reunión asegurando que llevaba "mucho tiempo" reclamando colaboración institucional para afrontar la situación del entorno del parque, donde precisamente esa misma madrugada murió apuñalado un joven de 20 años. Al encuentro estaban citados el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y representantes vecinales. Sin embargo, el Gobierno regional comunicó este jueves que finalmente no asistiría.

"Estamos muy cansados de que digan que solo es un problema de seguridad", ha denunciado Sara, la residente, ante los medios antes de asistir a la reunión. Según ha explicado, las administraciones llevan tiempo escudándose en esa "excusa" mientras el barrio convive con una problemática mucho más profunda.

"Ahora se excusan con las cámaras, las cámaras las hemos pedido los vecinos, no ha salido por ciencia infusa por ningún alcalde. Estamos cansados de que miren a otro lado", ha denunciado también la vecina dirigiéndose al Ayuntamiento.

Ese mismo diagnóstico lo comparte la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Su presidente, Jorge Nacarino, ha defendido que la situación en San Blas requiere una intervención "quirúrgica", aunque no exclusivamente policial. Según ha detallado, en la zona confluyen problemas relacionados con drogodependencias, sinhogarismo y exclusión social. "Podemos poner 100, 1.000 o un millón de agentes en estos barrios, pero la realidad social no se va a solucionar solo con efectivos policiales", ha advertido.

La ausencia de la Comunidad de Madrid también ha marcado la previa de la reunión. Tal y como adelantó Libertad Digital, el Gobierno regional trasladó por carta su decisión al considerar que la convocatoria busca que la Delegación del Gobierno eluda sus responsabilidades en materia de seguridad ciudadana. Desde la Delegación han rechazado este viernes esa interpretación y sostienen que el objetivo del encuentro pasa por coordinar un "Plan Integral" para dicha zona.

A las puertas de la reunión, el propio Martín ha afeado además que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, esté "de vacaciones en Riviera Maya" mientras la Comunidad no participa en la mesa, una decisión que ha calificado de "error".

Así lo ha corroborado más tarde el delegado en sus redes sociales, donde ha añadido que los de Ayuso "siempre han tenido claras sus prioridades". Un mensaje que el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha calificado de "impresentable".

Este tuit es impresentable. Eres el responsable de la seguridad en nuestros barrios, a ver si te ocupas por una vez de hacer tu trabajo y evitar la violencia, en lugar estar todo el día montando reuniones para diluir responsabilidades. https://t.co/tVpNtXblWt — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) May 8, 2026

Quien sí ha enviado representación es el Ayuntamiento, con la concejal del distrito, Almudena Maíllo, aunque desde Cibeles también han tenido palabras para el delegado. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado esta misma mañana a Martín de reaccionar tarde y solo "una vez que ha habido un muerto". Además, le ha reclamado que "ponga en la calle a la Policía Nacional" y que la reunión no se convierta "en una foto ni en una dilución de responsabilidades". Una línea que ya había marcado el Consistorio el mismo día en que recibió la convocatoria.

Tras la reunión

A la salida del encuentro, Martín ha defendido que "hay más policías que nunca" en el distrito y menos criminalidad en la zona. "Aunque tuviéramos un policía en cada árbol no conseguiríamos resolver el problema de las personas vulnerables, el problema de la exclusión social, el problema del sinhogarismo o el problema de las adicciones", ha sostenido, enfocando el problema a las competencias de Almeida. Aún así, ha anunciado un refuerzo de entre un 8 y un 10% de la plantilla policial en San Blas-Canillejas a lo largo de 2026.

El encuentro ha servido además para fijar una nueva reunión dentro de un mes para seguir el Plan Integral del entorno del parque, aunque ya con fricciones. Así lo ha reconocido el propio delegado, que ha calificado de "coja" la mesa constituida tanto por la ausencia de la CAM como por el rechazo del Ayuntamiento al considerar que el problema en el distrito es de seguridad, pues en el resto de apartados ya están trabajando.

En esta línea, el presidente de la FRAVM, ha advertido de que, si no hay avances, pedirá la convocatoria del Consejo de Seguridad de la Ciudad de Madrid. Sobre la reunión, Nacarino ha lamentado que se haya dado "más de un año y medio tarde".

El balance vecinal tampoco ha sido positivo. Vicente Pérez, portavoz de la Plataforma Vecinal de San Blas, ha calificado la reunión de "decepcionante" y ha asegurado que los vecinos salen "más pesimistas" de ella por la falta de acuerdos concretos.

Los vecinos, ha resumido, se sienten "cansados y hasta las narices" y reclaman que las administraciones "dejen la confrontación" y se centren en adoptar medidas concretas. El barrio, ha afirmado, seguirá movilizándose si no hay avances, con una nueva manifestación convocada ya para el próximo 28 de mayo.