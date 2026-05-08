Madrid explota por San Isidro: conciertos gratis, mercados virales y planes para todo el día

Madrid afronta uno de los fines de semana con más actividad cultural y de ocio de la primavera, marcado por las celebraciones de San Isidro y una agenda que mezcla conciertos gratuitos, mercadillos alternativos, exposiciones inmersivas, mercados gastronómicos y eventos culturales repartidos por toda la ciudad.

San Isidro llena Madrid de conciertos y actividades

La Pradera de San Isidro vuelve a convertirse en uno de los grandes epicentros del fin de semana. El viernes 9 de mayo actuará gratuitamente Serko a las 22:00 horas, seguido de una sesión de DJ del Puerto a medianoche.

El sábado será el turno de David Otero, también a las 22:00 horas, con cierre musical de la DJ Sofía Cristo a las 00:00. Ya el domingo, el escenario principal acogerá el concierto gratuito de DeMarco Flamenco a las 21:30 horas.

Durante el domingo también se celebrarán otros actos castizos vinculados a San Isidro. La Fiesta de los Mayos arrancará a las 11:00 horas en la Plaza de Lavapiés con bailes tradicionales, música y ofrenda floral. A la misma hora, la Pradera de San Isidro acogerá una exhibición de Seat 600, con desfile de vehículos clásicos y concentración de aficionados.

A las 12:00 horas, la Biblioteca Iván de Vargas celebrará Hilvanando la Pradera, un desfile de moda castiza inspirado en la tradición madrileña.

Mercadillos, vinilos y moda independiente

Uno de los eventos más esperados del sábado será el regreso de Otro Puto Mercadillo, el conocido mercado alternativo que reúne ropa de segunda mano, ilustración, bisutería, cerámica y piezas artesanales de creadores independientes. El evento se celebrará de 16:00 a 21:00 horas en el Espacio Próxima Estación con entrada gratuita.

También este fin de semana vuelve la Feria Internacional del Disco de Madrid, instalada en el Palacio de Convenciones de la Casa de Campo. El sábado abrirá de 10:00 a 21:00 horas y el domingo hasta las 19:30. Más de 130 stands ofrecerán miles de vinilos, CD, cassettes y merchandising musical junto a conciertos y sesiones de DJ.

Otro clásico del fin de semana será el Mercado de Motores, que se celebrará sábado y domingo en el Museo del Ferrocarril desde las 11:00 horas con puestos de diseño, gastronomía y música en directo.

El sábado además tendrá lugar una nueva edición del Mercado de las Ranas, que llenará la calle Huertas de comercios, artesanía y ambiente durante toda la jornada, entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Exposiciones inmersivas y planes culturales

Entre las exposiciones destacadas figura Euphoria – Art is in the Air, la muestra inmersiva del Balloon Museum instalada en el Espacio Puerta del Ángel. La experiencia reúne 14 instalaciones hinchables e interactivas creadas por artistas internacionales y podrá visitarse hasta septiembre.

Los amantes de Star Wars también tienen nuevo plan en Madrid con la exposición: El Imperio Fan Contraataca, que reúne más de 600 objetos oficiales entre figuras, carteles y piezas de colección en el Espacio Delicias.

Hasta el domingo continúa además la exposición gratuita Lo que la ciudad esconde en el Museo Arqueológico Nacional, centrada en la corte medieval de Toledo entre los siglos XIII y XIV.

Otro de los espacios más llamativos del momento es el depósito elevado de Plaza de Castilla, abierto por primera vez al público gracias a la instalación inmersiva Volver a mirar, organizada por Fundación Canal con acceso gratuito.

También puede visitarse el jardín oculto de Banca March en el barrio de Salamanca, donde se exhiben esculturas monumentales de Thomas Houseago en un espacio habitualmente cerrado al público.

Trenes históricos, ferias y grandes eventos

El fin de semana también coincide con las salidas del histórico Tren de la Fresa, que recrea el recorrido inaugurado por Isabel II entre Madrid y Aranjuez. La experiencia incluye visitas culturales, jardines históricos y degustación de fresas.

A ello se suma el regreso del Tren de Cervantes, que conecta Madrid con Alcalá de Henares mediante un viaje teatralizado ambientado en el Siglo de Oro.

En Alcalá de Henares se celebrará además este sábado la Feria de Obradores sin Gluten, con productos artesanos, talleres y actividades en la Plaza del Palacio de 11:00 a 20:00 horas.