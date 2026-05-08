La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se ha dirigido por carta a la ministra Mónica García después de enterarse por la prensa de que nueve navarros viajaban en el crucero MV Hondius antes de que se activara la alerta internancional.

Estos españoles desembarcaron en Ushuaia a principios de abril tras completar parte de una expedición de mes y medio que incluyó inmersiones en la Antártida. Uno de ellos, Luis Gorricho, lamenta en Noticias de Navarra que nadie se ha puesto en contacto con ellos durante este tiempo, tampoco estos últimos días, para hacer un seguimiento.

"He enviado una carta y he hablado personalmente con la ministra para exigir los datos de todos los pasajeros que se bajaron del barco antes de la escala en Santa Elena", ha explicado Matute en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. "Hoy esas personas no están localizadas ni controladas. Eso no es un error menor, es un fallo gravísimo de salud pública", a la vez que "una muestra más de la falta de rigor técnico del ministerio y de la propia Organización Mundial de la Salud", ha subrayado.

"Desde el primer día tenían que haber estado identificadas y vigiladas todas las personas potencialmente expuestas. No se hizo. Cualquiera que haya estado en contacto con un posible paciente debe ser seguido, localizado en su ciudad de origen y evaluado de forma inmediata para decidir si debe guardar o no cuarentena. Lo ocurrido refleja descontrol, improvisación y falta de responsabilidad. Y lo más grave de todo es que seguimos sin respuestas", ha lamentado.

En la carta enviada a la ministra, la máxima responsable de la sanidad madrileña le indica que desde su Cosejería "creemos que sería conveniente confirmar desde Sanidad Exterior del Ministerio directamente con la naviera Oceanwide Expeditions, propietaria del buque MV Hondius, si más españoles han podido estar en contacto con el grupo en el que se ha detectado el brote de Hantavirus, aunque no viajen en estos momentos a bordo del crucero".

Para Matute, identificar a todos los viajeros que hayan tenido contacto con el grupo que actualmente es considerado ‘contacto estrecho’ es de "especial relevancia no solo para facilitarles información y asesoramiento como autoridades sanitarias sino, además, para poder identificar y controlar potenciales cadenas de transmisión".

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid señalan a Libertad Digital que "estos navarros han vuelto a España, pero a día de hoy desconocemos si llegaron a compartir o no espacio en el barco con el paciente cero". "Y a priori y en teoría podían estar todavía en el periodo posible de incubación aunque ha pasado tiempo pero quizá no es suficiente" pues "este se puede prolongar un máximo de seis semanas", añaden.

Gorricho explica al citado medio las escrupulosas medidas higiénicas y de desinfección que se seguían en el crucero, entre otras cosas para evitar roedores a bordo, un problema histórico en la navegación marítima. Así las cosas, él y sus otros ocho compañeros navarros de travesía se inclinan "más a pensar que pudo entrar alguien ya contagiado".