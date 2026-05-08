Shakira no para: suma una fecha más en Madrid el 12-O

Madrid va a tener prácticamente un mes entero de Shakira. La cantante colombiana ha anunciado este viernes un nuevo concierto en la capital para el próximo 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional, y eleva así a doce las fechas de su residencia en la capital.

En concreto, la artista encadena ya cuatro fines de semana consecutivos en Madrid —18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 10, 11 y ahora también 12 de octubre de 2026—. Una apuesta que desde su anuncio ha venido acompañada de mucho ruido político.

Porque el proyecto de Shakira no pasa solo por subirse al escenario, sino también por la construcción del llamado 'Estadio Shakira', una infraestructura temporal que se levantará específicamente para la cantante dentro del recinto Iberdrola Music, en Villaverde.

Precisamente esa ubicación fue lo que hizo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pedir por carta a José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso que "reconsideraran" la autorización de los conciertos de la cantante en ese espacio. Un recinto que lleva tiempo generando enfrentamientos por la celebración de otros festivales y macroeventos, como el Mad Cool.

Lejos de enfriar el proyecto, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid cerraron filas con la artista y defendieron el impacto de una residencia de estas dimensiones. Ayuso, de hecho, aseguró que las críticas responden a la "orden sanchista" de "ir contra Madrid" y garantizó que su Ejecutivo pondrá todo de su parte para que lo organizado por la colombiana "sea un completo éxito".

La residencia llega además en uno de los momentos más potentes de la artista. Hace apenas unos días, Shakira reunió a más de 2,5 millones de personas en Copacabana, en Río de Janeiro, firmando el concierto más multitudinario de la historia para un artista latino. Ese músculo es el que ahora aterriza en Madrid con un formato que sus promotores definen como "más que un concierto".

La idea pasa por construir una especie de ciudad efímera llamada 'Macondo Park', con unas 12 horas diarias de actividad en un espacio de 40 hectáreas: exposiciones, charlas, talleres, gastronomía, cine. Cuatro de ellas estarán dedicadas al estadio principal, con capacidad para unas 50.000 personas, gradas pensadas para mantener un "ambiente íntimo" y una pantalla inmersiva de última tecnología que, según la organización, "de momento no existe en Europa y vendrá desde China".

Las entradas para la nueva fecha salen a la venta el miércoles 13 de mayo a las 10:00 horas en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Antes habrá preventa para clientes de Santander Music el lunes 11 y para usuarios registrados en Live Nation desde el martes 12.