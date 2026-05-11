Almeida liquida el "efecto frontera" de Puente de Vallecas con una inversión de 11,5 millones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este lunes una de las intervenciones urbanísticas más ambiciosas de la legislatura en el sur de la capital. Bajo el nombre de 'Vallecas Abierto', el Consistorio ejecutará una transformación radical del entorno del Puente de Vallecas con un presupuesto global de 11,5 millones de euros. El proyecto, que busca revertir la degradación de un punto por el que circulan más de 300.000 vehículos diarios, prioriza la movilidad peatonal y la sostenibilidad ambiental para acabar con la fractura física que separa históricamente a los vecinos de ambos lados de la M-30.

Fue el pasado febrero cuando la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, avanzó que el Consistorio estaba trabajando en un proyecto "novedoso" para transformar la zona con el objetivo de eliminar el "efecto frontera" que genera la infraestructura.

Conexión peatonal y accesibilidad universal

La intervención, liderada por el Área de Obras y Equipamientos y Madrid Calle 30, actuará sobre una superficie de 23.900 m2, de los cuales el peatón ganará netamente 3.770 m2. El núcleo de la reforma reside en la creación de cinco nuevos pasos de peatones que permitirán una transición fluida entre Retiro y Puente de Vallecas, eliminando el actual 'muro' visual y físico.

Bajo la estructura del puente, la reordenación será total. Se eliminarán las marquesinas cubiertas que obstaculizan el paso, sustituyéndolas por columnas identificativas para los usuarios de la EMT. Además, se proyecta la creación de dos nuevos espacios en los extremos: un equipamiento público municipal en el norte y un local técnico para la EMT y Madrid Calle 30 en el sur.

En el margen de Puente de Vallecas, el Ayuntamiento procederá a la peatonalización de la calle Monte Oliveti, facilitando el acceso al Centro de Especialidades Hermanos Sangro. Esta zona será dotada de una banda permeable con bancos de madera y nueva alineación de arbolado.

En términos ambientales, el proyecto prevé la plantación de 48 árboles, más de 10.000 arbustos y la instalación de jardines verticales que cubrirán 750 m2 de las rampas del puente. Para combatir la contaminación acústica, se empleará asfalto fonoabsorbente con caucho procedente de neumáticos reciclados, lo que reducirá el ruido de rodadura hasta en 5 decibelios en los puntos de mayor velocidad.

Rehabilitación estructural y estética del puente

Los trabajos sobre la propia infraestructura ya han comenzado en su fase inferior y se extenderán al tablero superior durante los meses de julio y agosto para minimizar el impacto en el tráfico. Se sustituirán las actuales pantallas antirruido por otras de máxima atenuación acústica y se instalará un sistema tubular de aluminio que dotará a la estructura de un aspecto 'más moderno y funcional'.

Finalmente, el diseño rendirá homenaje al desaparecido arroyo del Abroñigal. Los pilares del puente se pintarán con tonalidades verdes y azules para simbolizar la ribera y el cauce histórico, integrando el pasado hídrico de la zona en la nueva configuración urbana de la capital.