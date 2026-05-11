Detenidas 22 personas por robar con gas pimienta en un festival de música en Torrejón de Ardoz

La Policía Nacional ha llevado a cabo un amplio dispositivo de seguridad que se ha saldado con la detención de un total de 22 personas durante la celebración de un conocido festival de música electrónica. El evento tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, congregando a una multitud de asistentes en torno a la música y el ocio.

El recinto ferial del municipio, que cuenta con una extensión superior a los 70.000 metros cuadrados, fue el escenario de esta multitudinaria cita que reunió a más de 40.000 personas. Ante la magnitud del evento, que se prolongó durante más de doce horas ininterrumpidas, las fuerzas de seguridad desplegaron a más de 150 agentes para garantizar el orden público y evitar la comisión de hechos delictivos.

Los arrestados están acusados de presuntos delitos de hurto, robo con violencia y delitos contra la salud pública. Según han explicado fuentes policiales, las características propias de estas aglomeraciones atraen a grupos organizados que buscan lucrarse aprovechando el descuido o la vulnerabilidad de los congregados. De hecho, los investigadores confirmaron que un grupo criminal especializado se había desplazado expresamente hasta la zona para actuar durante los conciertos.

El método empleado por estos delincuentes resultaba especialmente agresivo. Los ladrones rociaban con gas pimienta a sus víctimas con el único objetivo de aturdirlas y causar confusión a su alrededor. Aprovechando el desconcierto y la desorientación, empleaban la técnica del tirón para arrebatarles las joyas que llevaban puestas, mostrando una especial predilección por las cadenas de oro. Además de los miembros de esta banda, el dispositivo permitió el arresto de otras dos personas que se dedicaban en exclusiva a sustraer teléfonos entre el público.

La eficacia de la actuación policial en los controles de acceso, las vías de evacuación y el perímetro del recinto ha quedado patente en el volumen de objetos recuperados. Los efectivos lograron incautar y devolver a sus legítimos dueños un total de 60 teléfonos móviles y 25 carteras que habían cambiado de manos a lo largo de la jornada festiva.

Por último, el operativo deparó un hallazgo sorprendente en las inmediaciones del evento. Los agentes consiguieron interceptar un vehículo de alta gama que permanecía estacionado en uno de los aparcamientos habilitados para la zona VIP. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, las autoridades constataron que este automóvil de lujo había sido robado varios días antes en un municipio de la provincia de Málaga, evidenciando la gran movilidad geográfica de las redes criminales que operan en este tipo de espectáculos masivos.