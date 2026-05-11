El Hospital 12 de Octubre logra un hito médico al intervenir con un robot a un bebé de tres meses

El Hospital público 12 de Octubre de Madrid ha llevado a cabo una operación pionera en España al intervenir mediante cirugía robótica a un bebé de tan solo tres meses aquejado de una obstrucción renal. La Comunidad de Madrid ha destacado que se trata de la primera intervención de estas características realizada en el país a un paciente de una edad tan temprana.

El niño sufría un estrechamiento en la zona que conecta el riñón con el uréter, una alteración que dificultaba el paso normal de la orina hacia la vejiga y comprometía progresivamente la función renal. Para solucionar el problema, el equipo médico reconstruyó la vía urinaria mediante una técnica mínimamente invasiva asistida por robot.

La operación fue realizada por especialistas de Urología Infantil del Servicio de Cirugía Pediátrica del centro madrileño, considerado uno de los referentes nacionales en intervenciones pediátricas de alta complejidad. Según la información difundida por la Comunidad de Madrid, el pequeño evolucionó favorablemente tras la cirugía y pudo abandonar el hospital apenas dos días después, sin incidencias durante el postoperatorio inmediato.

Una cirugía pionera en pacientes tan pequeños

Los facultativos continúan realizando controles para confirmar el éxito definitivo de la intervención, aunque las primeras pruebas apuntan a una recuperación satisfactoria. De acuerdo con la nota remitida por el Gobierno regional, los resultados iniciales indican que "la obstrucción se ha corregido y que el riñón está drenando la orina de manera adecuada".

El caso presenta una dificultad añadida debido al reducido tamaño anatómico del paciente. "En este tipo de pacientes, el riñón mide aproximadamente unos cinco centímetros, con un tamaño comparable al de una ciruela", precisa la Comunidad de Madrid, que pone el foco en el elevado nivel de exactitud que requieren este tipo de cirugías.

Los especialistas recuerdan además que buena parte del instrumental utilizado en cirugía robótica fue concebido originalmente para pacientes adultos. Esa circunstancia obliga a adaptar las técnicas cuando se emplean en bebés de pocos meses. Por este motivo, el hospital subraya que la coordinación entre cirujanos, anestesistas y personal de enfermería resulta decisiva para garantizar la seguridad del menor durante todo el procedimiento.

Más de 50 operaciones con robot

La Comunidad de Madrid sostiene que las prestaciones del robot Da Vinci, entre ellas la visión tridimensional o la precisión de los movimientos quirúrgicos, permiten afrontar operaciones reconstructivas delicadas con mayores garantías de éxito.

El Hospital 12 de Octubre acumula ya más de 50 intervenciones pediátricas realizadas mediante cirugía robótica. Según los datos difundidos por el Ejecutivo autonómico, este tipo de operaciones en bebés tan pequeños continúan siendo excepcionales en el mundo y apenas existen algunos precedentes descritos previamente en Asia.