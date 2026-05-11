Estos son los 15 museos madrileños que abrirán sus puertas gratuitamente con motivo del Viaje del Papa a España

Hasta 15 entidades culturales de ámbito nacional, regional y local se han unido para celebrar la visita de León XIV a Madrid, y abrirán sus puertas en horario ampliado y con acceso gratuito la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio.

Esta iniciativa llamada la Noche en Blanco (y Amarillo) es, en palabras del coordinador nacional, Yago de la Cierva, "una de las muchas muestras de la cooperación de la Iglesia con la sociedad civil y con las instituciones culturales", y que enmarca en la dimensión cultural y artística del Viaje, que se reflejará en muchos de los actos y que tendrá un protagonismo especial con la presencia del Papa en la Sagrada Familia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Con horarios que van hasta las 12 de la noche o las 2 de la madrugada, los peregrinos llegados a la ciudad para asistir a los actos del Viaje Apostólico, como toda la sociedad, podrán vivir esas horas de la noche de una forma diferente.

La Noche en Blanco (y Amarillo), en un guiño a los colores de la bandera vaticana, permitirá a todos los que lo deseen acceder y disfrutar tanto de colecciones permanentes como de exposiciones temporales, de un patrimonio artístico y cultural extraordinario, que hace de España una referencia a nivel mundial.

Las entidades adheridas van desde museos públicos de ámbito nacional, como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales o el Museo Naval; museos privados, como el Museo Thyssen-Bornemisza; centros culturales y artísticos como el CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre; museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro; o entidades, tanto públicas como privadas, como los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

De entre su colección, los museos escogerán algunas piezas especialmente seleccionadas por su consonancia con el magisterio del Papa. Asimismo, a esta noche llena de arte, fe y cultura se sumarán también algunas parroquias madrileñas con valor arquitectónico, histórico y artístico, que abrirán esas horas sus puertas para que los peregrinos puedan visitarlas y rezar en ellas.

Por su parte, la Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrecerá un concierto en el Auditorio de la Escuela, y en los Teatros del Canal se organizará el evento "No la debemos dormir", con una programación especial dirigida principalmente a jóvenes que incluirá conciertos, piezas de danza española o sesiones de DJ.

Horarios y Museos participantes

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Horario ampliado hasta las 23:30 h., con acceso gratuito desde las 19:00 h.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Horario ampliado hasta las 00:00 h., con acceso gratuito desde las 19:00 h. Incluido acceso a exposiciones temporales.

Caixaforum Madrid

Horario ampliado hasta las 00:00 h., con acceso gratuito desde las 20:00 h. Incluido acceso a exposiciones temporales.

Museo Naval

Horario ampliado hasta las 00:00 h.

Espacio Fundación Telefónica

Horario ampliado hasta las 00:00 h.

Museo Nacional del Prado

Horario ampliado hasta las 00:30 h.

Galería de las Colecciones Reales

Horario ampliado hasta la 01:00 h.

Fundación Mapfre

Horario ampliado hasta la 01:00 h., con acceso gratuito desde las 20:00 h.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Horario ampliado hasta las 02:00 h., con acceso gratuito desde las 19:00 h.

Museo de Historia de Madrid

Horario ampliado hasta las 02:00 h. Incluido acceso a exposiciones temporales.

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid

Horario ampliado hasta las 02:00 h.

Templo de Debod

Horario ampliado hasta las 02:00 h.

Jardín de Banca March.

Horario ampliado hasta las 04:00 h. Incluido acceso a exposición temporal.

Teatros del Canal

Horario ampliado desde las 00:00 h a las 05:00 h.

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Concierto de 22:00 a 23:00 h con inscripción previa.