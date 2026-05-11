Insólita oferta de trabajo en Madrid: mil euros por probar una barbacoa y un año de comida gratis

La plataforma InfoJobs y la cadena Foster's Hollywood han lanzado una convocatoria laboral disruptiva bajo la denominación de Chief BBQ Fun Officer. La oferta, enmarcada en los denominados Cool Jobs, propone una remuneración de 1.000 euros netos por una única jornada de trabajo en la que el empleado seleccionado no deberá cocinar, sino ejercer de comensal profesional. El objetivo de la compañía es "dar la vuelta a las reglas" y premiar a quienes habitualmente asumen la carga de la parrilla en sus reuniones sociales.

La oferta económica es el principal reclamo de esta vacante, que ya supera los 1.100 inscritos. El profesional seleccionado percibirá la mencionada cifra por "probar y disfrutar" de la nueva carta de barbacoa americana de la cadena. El contrato incluye además un año de consumo gratuito en los establecimientos de la marca, consistente en un plato mensual de la línea New American Barbecue a partir de junio de 2026.

Además, la empresa proporcionará un kit exclusivo para el trabajador y cubrirá íntegramente los gastos de viaje de ida y vuelta, así como el alojamiento, independientemente del lugar de residencia del candidato dentro de España.

Condiciones

Una de las particularidades de este puesto es su vertiente social. El Chief BBQ Fun Officer podrá realizar su jornada laboral acompañado de dos personas, cuyos gastos de desplazamiento y estancia también estarán cubiertos por la organización. La intención de la marca es recrear una experiencia de barbacoa auténtica donde el trabajador sea el protagonista absoluto de la degustación.

La gestión del proceso de selección recae en InfoJobs, aunque la formalización legal del contrato se realizará a través de una empresa de trabajo temporal (ETT). Al tratarse de una oferta de carácter experiencial, los requisitos de acceso son mínimos: no se requiere experiencia previa ni estudios específicos, primando el perfil de un "apasionado" de la cocina americana.

Esta maniobra comercial y laboral sirve como lanzamiento de la nueva apuesta gastronómica de la enseña para la temporada de 2026. El elegido deberá evaluar la calidad y el sabor de los platos, actuando como embajador de la marca por un día. Aunque la oferta figura localizada en Madrid, la flexibilidad geográfica es total, permitiendo inscripciones desde cualquier provincia.