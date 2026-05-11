Invasión de chinches en cabinas y baños de la cárcel de Valdemoro

Las chinches han invadido la cárcel de Valdemoro y los sindicatos exigen una actuación "inmediata y urgente". La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la presencia de estos insectos en el módulo 9 del Centro Penitenciario Madrid III y asegura que la situación ya afecta directamente a las condiciones de trabajo de los funcionarios.

Según ha explicado el sindicato en un escrito remitido a la dirección de la prisión, los trabajadores han detectado una plaga de chinches tanto en la cabina del módulo como en el baño del personal. La situación, sostienen, no es puntual. De hecho, aseguran que han tenido que matar estos insectos "en muchas ocasiones" al encontrarlos sobre mesas y demás mobiliario.

Para CSIF el problema ha convertido algunas zonas del centro en un entorno "insalubre e incómodo", con el consiguiente riesgo que puede implicar la presencia de estos insectos para la salud de los empleados. Es por eso que el sindicato se ha apoyado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para reclamar una intervención rápida y más contundente.

Entre las consecuencias que ha mencionado la organización sindical están las picaduras y posibles reacciones alérgicas, además del impacto psicológico que, según indican, provoca trabajar con ansiedad constante. También alertan de un deterioro del ambiente laboral y de un posible riesgo de transmisión de enfermedades.

CSIF cuestiona además las medidas previstas por el centro para el próximo 13 de mayo. Según denuncian, la actuación planteada consiste en plastificar sillas, sillones y parte del mobiliario antes de la desinsectación, algo que consideran claramente insuficiente para frenar el problema.

Por eso, reclaman una inspección exhaustiva no solo de las zonas afectadas, sino también de las áreas colindantes. Además, piden que los tratamientos sean realizados por empresas especializadas, que exista un plan de seguimiento para evitar nuevas infestaciones y que se mantenga una comunicación "transparente" con la plantilla sobre las medidas que se vayan adoptando.