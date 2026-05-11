La CAM acusa a la izquierda de aliarse con la "autócrata" Sheinbaum tras el "boicot" a Ayuso en México

La polémica por el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México sigue lejos de enfriarse. Tres días después de que la presidenta madrileña cancelara parte de su agenda institucional allí, el Gobierno regional ha tenido que salir este lunes a defender el desplazamiento ante una izquierda que aprieta cada vez más el discurso.

Fue el pasado viernes cuando la Comunidad de Madrid denunció que el Gobierno mexicano había amenazado a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el recinto de la gala si Ayuso acudía al evento o incluso si entraba en el complejo donde se celebraba. A raíz de ese episodio, Ayuso decidió suspender la tercera parte del viaje y optó por no asistir a la ceremonia "para no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes".

Desde entonces, en Sol se mantiene el relato del "boicot". Este lunes ha sido el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, quien ha salido a poner voz a esa versión y ha asegurado que, desde que la presidenta llegó a México, "la izquierda y la propia presidenta de México no hicieron otra cosa que tratar de boicotear todos y cada uno" de sus actos. En esta línea, García Martín ha recordado que se llegó a "impedir la participación" de la presidenta en los premios cuando precisamente buscaban reforzar la relación cultural entre España y México.

También ha cargado contra Claudia Sheinbaum, a la que ha acusado de actuar como "una presidenta con vocación de autócrata". "Pero la izquierda y la ultraizquierda han preferido cercenar la libertad, en este caso, de una presidenta como es Isabel Díaz Ayuso, porque le molesta que le sitúe frente al espejo y a la presidenta de México no le gusta lo que ve, que es una presidenta con vocación de autócrata", ha dicho.

Pero en Madrid, el viaje ha abierto a su vez otro frente: cuánto ha costado. También este lunes, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha acusado a Ayuso de lanzar "provocaciones e insultos a los mexicanos", de "poner en entredicho la legitimidad del Gobierno de México" y de "mentir y acusar al Gobierno para justificar la cancelación de su viaje".

La socialista ha reprochado además a la líder regional "pasearse con Nacho Cano y gastar mucho dinero a costa de los madrileños, dándonos vergüenza ajena". Es por eso que ha pedido saber "cuánto se ha gastado, quién ha ido con ella, para qué, cuánto han costado los vuelos, la manutención y los alojamientos".

Frente a eso, la CAM ha defendido que este tipo de desplazamientos institucionales se sufragan, como ocurre en cualquier gobierno, "con cargo a los presupuestos correspondientes". Como ejemplo, ha mencionado el reciente viaje de Pedro Sánchez a China. Así, ha calificado de "pregunta absurda" cuestionar quién paga este tipo de agendas oficiales.

En paralelo, Más Madrid había ya elevado aún más el choque al enviar una carta a Sheinbaum en la que aseguran hablar "en nombre de los millones de ciudadanos madrileños" que han vivido con "bochorno" la actuación de Ayuso durante el viaje. En ella, Manuela Bergerot critica el "ridículo institucional" de la presidenta regional y llega a situarla "en el lado de los criminales franquistas".

Así pues, desde la CAM lamentan que la izquierda española se haya situado de nuevo "más cerca de regímenes populistas, comunistas y autocráticos". Esto, aseguran, no impedirá que Ayuso siga "saliendo al exterior para poder mostrar al mundo las fortalezas de una región como Madrid".