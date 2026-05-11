Madrid da un giro a su política de vivienda y abre el primer sorteo para rentas medias: alquileres desde 700 euros

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para acceder al sorteo de Iberia Loreto 1, una nueva promoción de 52 viviendas públicas de alquiler asequible dirigida, por primera vez, a madrileños con rentas medias que actualmente quedan fuera tanto del mercado privado como de buena parte de las políticas tradicionales de vivienda protegida.

La convocatoria, gestionada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), permanecerá abierta hasta el próximo 11 de junio y únicamente podrá tramitarse de forma telemática a través de la página web de la empresa municipal: emvsmadrid.es.

La promoción se ubica en el distrito de Barajas y representa un cambio de enfoque en la estrategia municipal de acceso a la vivienda. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, destacó que este nuevo modelo pretende dar respuesta a "madrileños con ingresos medios que, pese a contar con empleo y estabilidad económica, no pueden acceder al mercado libre del alquiler en las condiciones actuales".

El sorteo de las viviendas se celebrará ante notario a finales de junio. Según explicó González, la iniciativa busca cubrir el vacío que afecta a numerosos hogares cuyos ingresos superan los límites habituales de acceso a vivienda social, pero siguen siendo insuficientes para afrontar los precios del mercado inmobiliario madrileño.

15 millones y construcción industrializada en madera

Iberia Loreto 1 ha supuesto una inversión íntegramente municipal cercana a los 15 millones de euros, incluyendo el valor del suelo. El complejo residencial contará con 52 viviendas —cuatro de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida—, además de 52 trasteros, 78 plazas de aparcamiento para coches y espacios para bicicletas.

La promoción incluye 16 viviendas de dos dormitorios y 36 de tres dormitorios. El precio del alquiler, con plaza de garaje incluida, oscilará aproximadamente entre los 700 y los 1.000 euros mensuales, en función del tamaño del inmueble. El Ayuntamiento ha subrayado además que el alquiler nunca superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar adjudicataria.

12 viviendas para familias numerosas.

El edificio destaca también por su sistema constructivo: se trata de la primera promoción de la empresa municipal levantada mediante sistemas industrializados en madera, una fórmula que ha permitido finalizar las obras apenas 17 meses después de la colocación de la primera piedra.

Quién puede optar a las viviendas

Las viviendas están dirigidas a personas de hasta 50 años y a familias con hijos menores cuyos ingresos superen 3,5 veces el IPREM y no excedan 5,5 veces este indicador. Como referencia, una pareja con dos hijos podrá acceder a la promoción si sus ingresos brutos anuales no superan aproximadamente los 68.000 euros.

Entre los requisitos exigidos figura estar empadronado en la ciudad de Madrid durante al menos cinco años consecutivos —o durante ocho años dentro de la última década— y no disponer de otra vivienda en propiedad o en régimen de uso y disfrute en territorio nacional.

Asimismo, los solicitantes no podrán haber sido condenados por delitos relacionados con la okupación ni por impago de alquileres o conflictos de convivencia que hayan derivado en procedimientos de desahucio en los últimos cinco años.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende reforzar la permanencia de las clases medias en la capital y facilitar la emancipación y estabilidad residencial de trabajadores y familias que encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda en Madrid.