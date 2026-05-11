Niña Pastori, David Bustamante y Daniel Diges actuarán ante el Papa en su visita a Madrid

El Papa León XIV contará con una destacada representación musical durante su visita a Madrid. Los artistas David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro participarán en el gran encuentro organizado por la Archidiócesis de Madrid el próximo 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu.

El acto formará parte del viaje oficial del Pontífice a España, previsto entre el 6 y el 12 de junio, y reunirá a miles de fieles en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital. Según ha informado la Archidiócesis de Madrid, el evento comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada del Papa al estadio y combinará música, oración y celebración.

Además de los tres artistas principales, el encuentro contará con la participación de músicos como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López, junto a la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas acompañado de sus bailarines.

Uno de los grandes protagonistas será el Coro Familiar Iglesia de Madrid, formado por 1.000 voces —300 de ellas infantiles—, además de 70 músicos y 100 bailarines. Todo el espectáculo estará dirigido por el sacerdote y compositor Toño Casado, párroco de Nuestra Señora del Pilar.

El repertorio incluirá obras de compositores clásicos y contemporáneos, desde Ludwig van Beethoven hasta autores vinculados a la música religiosa actual como Kiko Argüello, Hakuna, Francisco Palazón, Juan Antonio Espinosa, Luispo, el padre Ozores, Agustín Lara, Toño Casado o Diego Torres.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación de Alza la mirada, himno oficial creado especialmente para la visita del Pontífice y que será interpretado por todas las voces del gran coro.

Niña Pastori, Hakuna, Besmaya y Siloé

Por otro lado, la cantaora Niña Pastori volverá a cantar ante un Papa más de dos décadas después de actuar para Juan Pablo II en el encuentro con jóvenes celebrado en Cuatro Vientos en 2003. En esta ocasión, la artista participará tras la visita del Papa al centro Cedía 24 Horas de Cáritas, especializado en la atención a personas sin hogar en el distrito madrileño de La Latina.

La programación también incluirá actuaciones del fenómeno juvenil Hakuna y de bandas de indie-pop como Siloé y Besmaya, grupos conocidos por incorporar referencias espirituales y religiosas en sus letras.

Durante la presentación del viaje, el director técnico del evento, Yago de la Cierva, bromeó además con la coincidencia de la visita papal con los conciertos de Bad Bunny en el estadio Metropolitano de Madrid.