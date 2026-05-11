Polémica carta de Más Madrid a Sheinbaum: acusa a Ayuso de estar "del lado de los criminales franquistas"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha remitido una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que se disculpa por las declaraciones y actuaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su reciente viaje institucional a México. La misiva, fechada el 9 de mayo, se produce en un contexto de fuerte tensión política y diplomática tras la suspensión del viaje de la dirigente madrileña.

Bergerot ha afirmado hablar "en nombre de los millones de ciudadanos madrileños" que, según ha sostenido, han visto con "bochorno" la actuación de Ayuso. En su escrito, ha criticado lo que considera un "ridículo institucional", así como la defensa que la presidenta madrileña habría hecho de Hernán Cortés durante su agenda en el país.

La portavoz de Más Madrid ha reprochado además el uso de viajes institucionales con fines políticos o de promoción personal, y cuestiona la selección de interlocutores en los países visitados. En el plano histórico, ha asegurado que este tipo de discursos muestran "ignorancia" sobre la historia compartida entre España y México, y ha defendido una relación bilateral basada en la igualdad, el respeto y el reconocimiento del pasado colonial.

"Sólo en esta legislatura se ha reconocido a los descendientes de aquel exilio como españoles que nunca debieron haber tenido que huir de su país. Ayuso aquí también se sitúa en el peor lado de la historia: situada siempre en el lado de los criminales franquistas, también se opone fieramente al reconocimiento a los descendientes del exilio español", ha añadido Bergerot.

Espinar arremete contra Ayuso

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, también ha criticado duramente a la dirigente madrileña en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, cuestionando tanto el desarrollo del viaje como sus consecuencias políticas e institucionales.

La dirigente socialista ha acusado a Ayuso de haber protagonizado una agenda marcada por la confrontación política y la polémica internacional, sosteniendo que "ha habido provocaciones e insultos a los mexicanos, poner en entredicho la legitimidad del Gobierno de México, mentir y acusar al Gobierno para justificar la cancelación de su viaje".

También ha criticado el impacto diplomático de la visita al afirmar que se han "puesto en riesgo las relaciones bilaterales entre España y México" y ha reprochado a la presidenta madrileña "pasearse con Nacho Cano y gastar mucho dinero a costa de los madrileños, dándonos vergüenza ajena".

Espinar ha concluido su intervención anunciando nuevas exigencias de transparencia sobre el viaje, preguntando "cuánto se ha gastado, quién ha ido con ella, para qué, cuánto han costado los vuelos, la manutención y los alojamientos", y ha criticado la gestión autonómica comparándola con la del Gobierno central, al señalar que mientras el Ejecutivo de España actuaba con "lealtad institucional y rigor técnico" en el marco de la gestión del hantavirus, Ayuso "se dedica a provocar y a dar vergüenza ajena".

Viaje interrumpido

La carta llega tras varios días de tensión por el viaje de la presidenta madrileña a México. Según denuncia el Ejecutivo regional, el viaje institucional de Ayuso a México se ha visto afectado por lo que califica como un "boicot" y "presiones inéditas" por parte del Gobierno mexicano, especialmente en torno a su participación en la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

La Comunidad de Madrid sostiene que organizadores del evento habrían recibido advertencias sobre la posible retirada de apoyo institucional si la dirigente madrileña acudía a determinados actos, lo que finalmente llevó a la presidenta a cancelar su presencia en parte de la agenda prevista.

Desde Sol se interpreta este episodio como un "hecho sin precedentes" en las relaciones diplomáticas, y se sugiere que el clima de presión habría afectado no solo a Ayuso, sino también a otros representantes institucionales madrileños desplazados a México. En ese contexto, el Gobierno regional ha hablado de un "grave episodio antidemocrático" y de un intento de condicionar la actividad institucional de una representante elegida en las urnas.