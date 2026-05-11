Protagonismo absoluto de las ganaderías madrileñas en los festejos taurinos: casi el 90% de las reses son de la región

Casi el 90 por ciento de los festejos taurinos programados para este año en la Comunidad de Madrid se celebrarán con reses procedentes de ganaderías de la propia región. En concreto, de los 25 eventos que conforman la VI edición de la Fiesta del Toro —una iniciativa que engloba el Circuito de Novilladas, el Certamen Kilómetro Cero y la Copa Chenel—, un total de 22 contarán con ejemplares criados en suelo madrileño.

Así lo ha detallado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante la inauguración de la muestra fotográfica 'El Toro bravo, joya de nuestro patrimonio ecológico y cultural', organizada junto a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL).

Según ha informado la propia entidad, la exposición, compuesta por diez mupis a doble cara, despliega un recorrido visual a través de veinte imágenes por las distintas edades del toro bravo, desde sus primeros pasos hasta su madurez, en los diversos ecosistemas en los que se cría. La muestra permanecerá abierta al público en la explanada exterior de la plaza de toros de Las Ventas hasta el próximo 17 de mayo.

Durante el acto, Novillo ha querido subrayar la trascendencia que tiene el toro de lidia en la región, apuntando que "no solo forma parte de una tradición cultural, sino que desempeña un papel esencial como guardián de la biodiversidad, contribuyendo a la preservación de la dehesa".

Los datos respaldan la fortaleza de la crianza del toro bravo en el territorio madrileño. En la actualidad, la región alberga 57 hierros y un total de 135 explotaciones de bovino de lidia. Además, el número de ejemplares, lejos de retroceder, ha experimentado una evolución positiva en los últimos años: en comparación a 2019, se ha pasado de 12.734 a 14.227 cabezas actuales, lo que representa un incremento del 12%.

Por otro lado, la Administración regional ha puesto en valor las diferentes líneas de actuación mediante las cuales ha apoyado de forma directa a los ganaderos. Entre estas medidas, destacan las ayudas excepcionales concedidas por la pandemia de coronavirus. A través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), se concedieron 1,11 millones de euros en 2020 para 23 profesionales que sufrieron la paralización de su actividad.

Un año después, en 2021, se otorgaron nuevamente estas subvenciones, con 1,27 millones de euros que beneficiaron a 42 explotaciones. A estas partidas hay que sumar las prestaciones procedentes del Programa de Desarrollo Rural (PDR), que inyectaron en el sector una dotación total de 1,53 millones de euros.

La presente edición de la Fiesta del Toro arrancó el pasado mes de febrero y extenderá su programación hasta el próximo 30 de julio. Ese día tendrá lugar la Gran Final de la Copa Chenel, un evento que tendrá como escenario la Monumental de Las Ventas.

Desde el Gobierno autonómico han recordado que esta cita taurina "supone una gran oportunidad para que los jóvenes aspirantes puedan darse a conocer, como ha sido el caso de Roberto Martín Jarocho o Álvaro Burdiel, ambos alumnos de la escuela regional José Cubero Yiyo".