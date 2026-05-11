Tamariz, el toro bravo que pasea por un salón y ve las corridas por televisión

La Finca Olivares, situada en San Sebastián de los Reyes, se ha convertido en el epicentro de un fenómeno viral sin precedentes. El protagonista no es otro que Tamariz, un ejemplar de toro bravo que ha roto todos los esquemas sobre el comportamiento animal al integrarse totalmente en la vida doméstica de sus dueños.

El éxito en plataformas digitales ha sido fulminante. Los vídeos del animal paseando entre sofás han alcanzado cifras astronómicas, acumulando miles de reproducciones y me gusta.

Tamariz pasea entre sillones y recorre diferentes habitaciones, abriendo puertas pintadas con los colores de la bandera de España con sus cuernos. Su comportamiento le permite estar en la misma estancia con otros animales y con personas compartiendo mesa con los comensales.

Tamariz, el toro bravo que pasea por el salón y ve las corridas por televisión pic.twitter.com/1CrVCzaeGz — Libertad Digital (@libertaddigital) May 11, 2026

Un origen marcado por el rechazo

La historia de este vínculo tiene un trasfondo emocional que se remonta a su nacimiento. El destino de Tamariz cambió radicalmente cuando su madre lo rechazó nada más nacer. Fue entonces cuando la familia de Chechu, su dueño, decidió hacerse cargo de él de forma directa, criándolo a biberón, explicó a Telemadrid.

La crianza humanizada ha hecho que sea habitual encontrar a Tamariz en el comedor de la vivienda donde, según sus propietarios, disfruta de la programación televisiva, llegando incluso a estar viendo tranquilamente las corridas por televisión: "Cuando no le encontramos por el campo, nos le encontramos aquí en el salón de casa y como tenemos normalmente siempre los toros puestos pues es lo que ve", decía su dueño en la entrevista.

Chechu señaló hace meses a la cadena una sencilla explicación dentro de la particular atmósfera de su finca: "Aquí el burro se cree perro, el toro se cree persona". Aunque Tamariz tiene más de tres años y posee una fuerza imponente, su nobleza permite que la familia disfrute de su compañía como si fuera un miembro más, demostrando que el cariño puede moldear incluso el instinto de un toro de lidia.