Ayuso denuncia que el Gobierno de Sánchez les abandonó en México en "una situación de peligro extremo"

Isabel Díaz Ayuso reapareció este martes públicamente después de que el pasado viernes se anunciara que cancelaba abruptamente su viaje a México por el boicot y las amenazas de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Lo hizo en sendas entrevistas concedidas a Cope y al programa de Cuatro En boca de todos, antes de acudir a una entrega de premios presidida por la reina Letizia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que decidió no continuar con su viaje institucional para no poner en peligro ni a los empresarios que se reunieran con ella ni a su propio equipo. Ayuso ha denunciado una situación de "peligro extremo" durante su estancia, incrementado por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó "a su suerte" a un representante del Estado como es un presidente autonómico.

"Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio, porque esta señora -la presidenta de México- desde su programa de la mañana se ha dedicado el día entero, todos los días, de una manera incomprensible, a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros", ha manifestado en Cope y, después, en Cuatro, ha incidido así: "Lo peor de todo es que mi Gobierno y el Gobierno de la presidenta mexicana nos ha puesto en peligro todo el tiempo porque no ha dejado de echar fuego en sus programas de televisión y han buscado el boicot en cada uno de mis actos".

El punto crítico se alcanzó en Xcaret, donde Ayuso asegura que Sheinbaum amenazó directamente con cerrar el complejo hotelero si ella asistía a la gala de los Premio Platino, lo que la obligó a "desaparecer" y cancelar el resto del viaje para proteger a su delegación. "Ni nuestras familias sabían dónde estábamos", ha afirmado.

La presidenta ha defendido además su intervención en el acto de la polémica, en el que participó junto a Nacho Cano, publicando el vídeo completo para demostrar que su discurso se centró en reivindicar cinco siglos de "mestizaje" y alianzas.

La intervención en Ciudad de México que se ha utilizado como pretexto por el populismo autócrata a los dos lados del Atlántico para boicotear, perseguir y amenazar. La libertad y la verdad siempre se abren paso. pic.twitter.com/HLKl98qvdY — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 12, 2026

Más información en unos minutos.