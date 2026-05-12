Ayuso denuncia que el Gobierno de Sánchez les abandonó en México en "una situación de peligro extremo"

Isabel Díaz Ayuso reapareció este martes públicamente después de que el pasado viernes se anunciara que cancelaba abruptamente su viaje a México por el boicot y las amenazas de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Lo hizo en sendas entrevistas concedidas a Cope y al programa de Cuatro En boca de todos, antes de acudir a una entrega de premios presidida por la reina Letizia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que decidió no continuar con su viaje institucional para no poner en peligro ni a los empresarios que se reunieran con ella ni a su propio equipo. Ayuso ha denunciado una situación de "peligro extremo" durante su estancia, incrementado por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó "a su suerte" a un representante del Estado como es un presidente autonómico.

"Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio, porque esta señora -la presidenta de México- desde su programa de la mañana se ha dedicado el día entero, todos los días, de una manera incomprensible, a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros", ha manifestado en Cope y, después, en Cuatro, ha incidido así: "Lo peor de todo es que mi Gobierno y el Gobierno de la presidenta mexicana nos ha puesto en peligro todo el tiempo porque no ha dejado de echar fuego en sus programas de televisión y han buscado el boicot en cada uno de mis actos".

El punto crítico se alcanzó en Xcaret, donde Ayuso asegura que Sheinbaum amenazó directamente con cerrar el complejo hotelero si ella asistía a la gala de los Premio Platino, lo que la obligó a "desaparecer" y cancelar el resto del viaje para proteger a su delegación. "Ni nuestras familias sabían dónde estábamos", ha afirmado.

La presidenta ha defendido además su intervención en el acto de la polémica, en el que participó junto a Nacho Cano, publicando el vídeo completo para demostrar que su discurso se centró en reivindicar cinco siglos de "mestizaje" y alianzas.

La intervención en Ciudad de México que se ha utilizado como pretexto por el populismo autócrata a los dos lados del Atlántico para boicotear, perseguir y amenazar. La libertad y la verdad siempre se abren paso. pic.twitter.com/HLKl98qvdY — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 12, 2026

Ayuso ha contado también que tuvo que busarse su propia seguridad durante el viaje. "Yo he tenido que buscarme mi seguridad. A mí no me han ofrecido nada. El Gobierno sabe exactamente cuando yo me subo en un avión lo que llevo y lo que no llevo. Me busqué mi propia seguridad, pero claro lo que yo no me imaginaba es que la presidenta de México desde allí iba a echar fuego todos los días".

En este contexto considera que el Gobierno de la Nación tendría que haberla defendido como representante del Estado pidiendo a México que "bajara el tono". "Y lejos de hacer eso, distintos ministros han aprovechado estando yo allí, incluido el propio presidente del Gobierno, para echar más fuego desde aquí", ha denunciado.

La presidenta madrileña ha subrayado que México es un "narcoestado" con "más de 130.000 desapariciones". "No hay un empresario en México con dinero que le esté yendo medianamente bien que no tenga un propio equipo de seguridad y de escolta, viven escoltados. Ha habido más de 1.000 asesinados. Una de las personas con las que yo me reuní pusieron a su cabeza precio por 3.000 dólares. Está viva de milagro, la han intentado matar en varias ocasiones. No es ninguna broma la situación de México", ha incidido.

La presidenta también ha alertado de que España se desliza peligrosamente por la pendiente mexicana. "Ahora mismo con la reforma judicial en México el Gobierno nombra directamente a los jueces, y es lo mismo que nos va a ocurrir en España si sigue el Gobierno de Sánchez con todas las reformas judiciales que está haciendo Bolaños por la espalda. El problema es que tenemos 22 ministerios trabajando como una piraña contra todo contrapeso y contra todo contra poder propio de una democracia".

Y es que "mientras estamos todos con el barco, o estamos entretenidos con no sé qué, esta gente sigue mandándole recados a los jueces, por ejemplo, colocando ahora fiscales ad hoc en los puestos clave". "Ya solo falta que el Gobierno decida, por una ley de esas suyas que se sacan de la manga sin pasar ni por el Congreso con esto de la democracia popular, que los fiscales instruyan. Y en ese momento aquí se acabó y ya entramos en el camino de México".