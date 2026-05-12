Burlas del Gobierno y la izquierda a Ayuso: "¿El riesgo que corría era que sus vacaciones se acortaran?"

Isabel Díaz Ayuso ha desatado una tormenta política nada más aterrizar en España y relatar el clima de "peligro extremo" que asegura haber vivido en México. La izquierda madrileña y el propio Gobierno central han coincidido en desacreditar el relato de la presidenta y poner el foco en sus "vacaciones" tras verse obligada a cancelar abruptamente parte de su agenda allí.

Desde el PSOE madrileño han calificado de "delirantes" las declaraciones de la presidenta y han ironizado con que "ha madrugado" para contar que su vida "corría peligro" en México. "Si los narcos la perseguían, ¿por qué se quedaron cuatro días más en la playa?", han deslizado los socialistas en redes sociales, donde también han acusado a Ayuso de seguir la "estrategia de MAR": "Hacemos el ridículo, nos victimizamos y echamos la culpa al Gobierno".

La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha registrado además varias peticiones para reclamar las pruebas de las amenazas y del "boicot" denunciado por Ayuso. También ha exigido explicaciones sobre el coste del viaje a México y del resto de desplazamientos internacionales realizados por la presidenta madrileña en los últimos años. "Ayuso tiene que dejar de dar vergüenza y empezar a dar explicaciones", ha aseverado.

Por su parte, desde Más Madrid han sostenido que Ayuso tendría que haber reaparecido para "pedir perdón por haber hecho el ridículo y haber hecho pasar vergüenza ajena a los madrileños". Ha sido Manuela Bergerot quien ha cargado contra la presidenta por haber estado "en Riviera Maya tomando margaritas" mientras la ministra Mónica García "estaba gestionando una crisis internacional" —el hantavirus—.

Además, en línea con los socialistas, Más Madrid ha anunciado que pedirá "hasta el último dato" sobre el viaje institucional.

El Gobierno, contra Ayuso

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, también ha acusado a Ayuso de "abochornar" a la región y le ha reprochado haber pasado los últimos días "insultando" y "provocando" a México para después "esconderse durante unos días mojito en mano". Martín ha tachado de "ridícula y grave" la estrategia de culpar ahora a Sánchez y, como Bergerot y Espinar, le ha pedido que "deje de dar vergüenza ajena".

En paralelo, fuentes guberamentales insisten en que Ayuso fue informada de que disponía de seguridad y transporte a través de la embajada y que fue su equipo quien lo declinó. "Que entra dentro de lo más normal, pero lo que no es normal es luego decir lo contrario. Ahora sacan esta polémica para hablar de eso y no de la semana que ha estado desaparecida. De manual crear una nueva polémica para ocultar la actual. Estamos siempre luchando contra molinos de viento. Ha inventado una falsa polémica. Quiere convertir el debate de hoy en si está protegida o si no", señalan, informa Leticia Barquín.

También desde el Gobierno central se ha sumado a las críticas el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha bromeado sobre el clima denunciado por la dirigente madrileña: "¿Riesgo de que sus vacaciones se acortaran? ¿Era el riesgo que corría?".

Todo ello después de que Ayuso reapareciera este martes tras verse obligada a "desaparecer" por las amenazas de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y denunciara que el Ejecutivo central la abandonó "a su suerte" en México.