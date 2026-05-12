Detenidos tres jóvenes de bandas latinas por una nueva agresión en Alcalá de Henares

La Policía Nacional ha detenido a tres presuntos integrantes de bandas latinas —uno de ellos menor de edad— por la agresión a un joven durante una reyerta en Alcalá de Henares. Un nuevo suceso que ha llegado en un momento especialmente sensible en la región, con el debate sobre las bandas juveniles violentas otra vez instalado en la política madrileña.

La pelea tuvo lugar en la madrugada del 11 de abril, en la plaza de San Diego de Alcalá, cuando varios jóvenes salían de un local. Fueron los propios vecinos quienes grabaron parte de la reyerta y difundieron los vídeos en redes sociales, material que fue determinante para que la Policía Nacional abriese una investigación.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un joven inconsciente en el suelo y sangrando, según han informado fuentes policiales a Europa Press. A partir de ahí arrancaron las pesquisas que ahora se saldan con tres detenidos.

El caso vuelve a poner el foco sobre el repunte de agresiones vinculadas a bandas latinas en la región. De hecho, también en Alcalá de Henares, un menor peruano de 15 años fue apuñalado el pasado 19 de abril en un centro comercial. Apenas dos semanas después, el 4 de mayo, la Policía detenía a cuatro jóvenes vinculados a la banda latina de los Trinitarios por esa agresión.

Este clima ha provocado también un nuevo choque entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ya advirtió de que "suele haber distintas réplicas y distintas agresiones entre los miembros" de estas bandas. Además, cargó contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, por la falta de "soluciones concretas" frente a estas reyertas.

También el pasado viernes se celebró una reunión entre Delegación del Gobierno, Ayuntamiento y vecinos de San Blas por el apuñalamiento de un joven en un parque del distrito. Un encuentro marcado también por la ausencia del Gobierno regional, que decidió no acudir.