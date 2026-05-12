Entradas para Pablo Alborán o un jamón: el premio por donar sangre en el Puerta de Hierro

Donar sangre en el Hospital Universitario Puerta de Hierro tendrá esta semana un aliciente añadido. El hospital organiza este martes y miércoles un nuevo maratón de donación junto al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y con el apoyo del centro comercial Centro Oeste de Majadahonda, una campaña con la que busca reforzar las reservas de sangre y responder a la demanda hospitalaria en toda la región.

Las donaciones podrán realizarse en el Banco de Sangre del hospital, situado en la segunda planta del edificio de laboratorios, entre las 08:00 y las 21:00 horas.

La iniciativa, que se celebra bajo el lema "Dona sangre, dona vida", permitirá además entrar en el sorteo de varios regalos entre todas las personas que participen. Entre ellos, dos entradas para uno de los conciertos de Pablo Alborán, un jamón y una mensualidad en Terra Training Club.

Los requisitos para donar son los habituales: ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, no padecer enfermedades transmisibles por vía sanguínea y superar una revisión médica básica, con toma de tensión, control de hemoglobina y un breve cuestionario de salud. El hospital recuerda además que es importante no acudir en ayunas.

Para facilitar la participación, el hospital ha reservado plazas de aparcamiento en la calle Joaquín Rodrigo, junto al edificio de laboratorios, para quienes acudan a donar durante el maratón. Además, el parking del centro será gratuito para todos los donantes. Esas plazas reservadas seguirán disponibles también el resto del año para las personas que quieran acudir al Banco de Sangre fuera de estas jornadas.