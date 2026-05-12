Golpe de la Policía Nacional a las bandas itinerantes: 41 relojes de lujo recuperados y 34 arrestados

La Policía Nacional ha resuelto desde enero 41 robos con violencia de relojes de alta gama y ha arrestado a 34 de sus autores, uno de ellos localizado en Francia, que formaban parte de diferentes redes criminales itinerantes especializadas en este tipo de robos por toda España, fundamentalmente en zonas turísticas.

Gracias a la implementación el pasado mes de enero del Grupo III de Delincuencia Itinerante, integrado por seis agentes y dedicado a combatir estas organizaciones, los investigadores han logrado identificar a otras 43 personas pendientes de ser detenidas.

Un ejemplo reciente del modus operandi de estos delincuentes ocurrió hace una semana. El citado grupo policial apresó en Madrid a un ciudadano español de origen magrebí, quien actuó a plena luz del día en las escaleras de entrada del hotel Villamagna, donde arrebató un Rolex valorado en 36.000 euros a un turista mexicano. Para lograr su objetivo, el asaltante empleó la técnica del mataleón, una peligrosa maniobra de estrangulamiento que busca provocar la pérdida de conocimiento inmediata de la víctima.

Apenas veinticuatro horas después del suceso, los agentes procedieron a su arresto en un domicilio ubicado en la localidad de Collado Villalba. Durante el registro, los efectivos se incautaron de 8.400 euros, una cantidad que sospechan que el arrestado recibió por la pieza, de la cual se deshizo de manera inmediata.

Homicidio de un turista en Ibiza

El jefe de la sección de delincuencia itinerante, el inspector jefe Álvaro Álvarez, ha detallado que estas bandas suelen establecer su base de operaciones en Barcelona. Desde la Ciudad Condal se desplazan en pequeños grupos hacia enclaves de alto poder adquisitivo como Madrid, Málaga, Marbella, Alicante, Palma de Mallorca o Ibiza.

Por norma general, dichas células operativas -nutridas en buena medida por individuos procedentes de Italia y Francia- están formadas por binomios o grupos de cuatro integrantes que actúan por toda Europa gozando de gran autonomía funcional. No obstante, las pesquisas siguen abiertas para esclarecer si existe una organización superior de la que dependan de manera jerárquica.

Los investigadores tienen la certeza de que las mencionadas células cuentan con una extensa infraestructura logística. Disponen de soporte de hospedaje y, sobre todo, de la salida casi inmediata de los relojes que sustraen, que suelen acabar en el mercado negro de terceros países como Emiratos Árabes Unidos.

El nuevo departamento adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial no se ha limitado a esclarecer sustracciones patrimoniales. En estos cuatro meses de andadura, también ha resuelto el homicidio de un turista de 65 años acaecido el pasado mes de agosto en Ibiza. La víctima falleció tras sufrir una caída al suelo al forcejear con el delincuente que le robó un reloj de la marca Patek Philippe.

De acuerdo con Álvarez, el éxito en el esclarecimiento de estos graves delitos radica en la estrecha cooperación policial, dada la naturaleza móvil y transnacional de estas redes. Por ello, miembros de esta unidad española se han desplazado recientemente al festival de cine de Cannes para trabajar junto con la policía francesa y Europol en la prevención de este tipo de asaltos.