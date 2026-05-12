La estación de Sol de Cercanías cerrará cinco fines de semana por obras de mejora en el túnel

La estación de Sol de la red de Cercanías de Madrid (líneas C-3, C-4a y C-4b) permanecerá cerrada por obras de mejora en el túnel durante cinco fines de semana, es decir, los tres próximos de mayo (días 16, 17, 23, 24, 30 y 31) y otros dos en junio (días 13, 14, 20 y 21).

De este modo, durante esos cinco fines de semana, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios, y los procedentes de Parla terminarán en Atocha, ha indicado Renfe en un comunicado.

Los viajeros de estas dos líneas que deseen hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha tendrán a su disposición las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre.

Desde Renfe se ha apuntado que se avisará a los usuarios de la C-3 y C-4 por megafonía y a través de su personal en estaciones de la posibilidad de continuar el viaje en estas líneas.

Las obras tienen como objetivo mejorar la capacidad de las líneas C-3 y C-4, que pasan por el túnel de Sol, y forman parte de una serie de trabajos para mejorar la línea C-5.