Persecución de película en Madrid: un coche fugado choca en la M-40 huyendo de la Policía

La huida emprendida por cinco personas dentro de un vehículo ha sembrado el caos por diversas carreteras de Madrid. Una patrulla de la Policía Nacional había comenzado en Coslada el seguimiento de un turismo en el que viajaban los sospechosos, desencadenando una peligrosa persecución que ha estado a punto de segar varias vidas. El incidente, que se prolongó durante aproximadamente 45 minutos, se inició en torno a las 4:00 horas por causas que aún se están investigando. Lo que ya sabemos es la maniobra suicida del coche en cuestión, que ha entrado en la M-40 en dirección contraria de manera desesperada. Allí su escapada ha terminado abruptamente en la salida 19A -calzada interior-, donde el turismo ha colisionado frontalmente contra una furgoneta que circulaba correctamente. En este punto los agentes se han encontrado con una escena crítica, con los conductores de ambos vehículos atrapados entre hierros, siendo necesaria la intervención urgente de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para realizar las maniobras de excarcelación. El equipo de Samur-Protección Civil ha organizado un amplio dispositivo para estabilizar a los cuatro heridos detectados en el punto de colisión mientras que la Policía Municipal ha escoltado los convoyes médicos para agilizar el ingreso hospitalario.

#Accidente frontal en salida 19 de la M40. Un turismo, que huía de @policia, choca frontalmente contra una furgoneta. Ambos conductores son rescatados por @BomberosMad. En total hay 4 heridos atendidos por @SAMUR_PC, tres de ellos, graves. Han sido estabilizados y trasladados. pic.twitter.com/x9hcLhhkrj — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 12, 2026

Como relatan desde Emergencias Madrid, el herido que ha salido peor parado es el conductor del vehículo que huía de la Policía. Presentaba traumatismo toracoabdominal y pélvico, además de un bajo nivel de consciencia. Ha sido intubado y trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre. Tiene 34 años. Por su parte, el conductor de la furgoneta, de 45 años, ha sufrido un traumatismo toracoabdominal, siendo derivado al Hospital La Paz con pronóstico potencialmente grave. Otra pasajera del turismo, de 30 años, ha sido ingresada con pronóstico grave en el Hospital Gregorio Marañón por traumatismo toracoabdominal, y la más joven, de 23, ha sido llevada al 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico leve.

Dos ocupantes bajo custodia

A pesar de la magnitud del choque, los otros dos ocupantes que viajaban en el vehículo que inició la huida han resultado ilesos o con heridas que no requirieron hospitalización inmediata, quedando bajo custodia policial desde el primer momento. Las autoridades investigan ahora los motivos que han llevado a este grupo de cinco personas a emprender la fuga desde Coslada, una decisión que ha dejado un rastro de heridos críticos y el cierre parcial de la vía durante las labores de emergencia.