Así actuaba el estafador de los "clavos de oro": aterrorizaba a ancianos con falsas urgencias de sus hijos

La Policía Nacional ha detenido a un hombre al que se le atribuyen 13 presuntos delitos de estafa cometidos contra personas mayores en Madrid, Alicante y Murcia. Las víctimas, según la investigación, tenían entre 85 y 100 años y se encontraban en "situación de vulnerabilidad y solas en sus domicilios".

El método que utilizaba el presunto estafador se basaba en llamadas telefónicas con número oculto en las que un falso médico advertía de una urgencia muy grave relacionada con un familiar directo. "La estafa es un paso mucho más agresivo y certero que la de ‘hijo en apuros’, porque va orientada a conseguir el dinero y las joyas de las víctimas de manera instantánea, sometiéndolas a un nivel y una intensidad bastante alta de ansiedad, de miedo y de pavor", ha explicado el jefe de la sección de delitos económicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

Durante esas llamadas, se les trasladaba que la intervención requería la colocación de "unos clavos de oro de un valor muy elevado", bajo la amenaza de que, si no se actuaba rápido, el paciente podría morir o incluso sufrir la amputación de un miembro.

Para aumentar la presión sobre las víctimas, en algunas de estas llamadas se intercalaban audios de un hombre llorando, pidiendo ayuda a su madre e "incluso manifestando que se suicidaría si no atendía las peticiones".

Según la Policía, el objetivo era mantener a la persona al teléfono y evitar que pudiera comprobar la información con otros familiares. Para ello, el presunto autor llegaba a ocupar las líneas telefónicas durante más de una hora, impidiendo "cualquier comunicación con el exterior".

Una vez conseguía convencer a la víctima, le indicaba cómo entregar el dinero y las joyas: debían introducirlos en una bolsa de plástico y lanzarlos por la ventana, donde supuestamente una persona del "equipo médico" los recogía para llevarlos al hospital.

En algunos casos, las llamadas se prolongaban durante cuatro o cinco horas. Incluso se han detectado situaciones en las que los implicados acudían al domicilio "totalmente cubiertos" para recoger directamente la bolsa de plástico.

El caso se inició tras la denuncia de una mujer que recibió una de estas llamadas. En ella, el falso médico le aseguraba que su hija había sufrido un accidente y que se encontraba en el Hospital de Toledo.

A raíz de esa denuncia, la Policía Nacional desplegó un dispositivo que permitió localizar al sospechoso cuando intentaba huir "a bordo de un patinete eléctrico, llevando a cabo una conducción temeraria de huida".

Tras su detención, los agentes localizaron a la mujer denunciante utilizando "todos los recursos policiales disponibles". En ese momento, se dirigía al hospital después de que los estafadores le hicieran creer que su hija estaba gravemente herida allí.

En el registro del domicilio del detenido se intervinieron joyas, teléfonos móviles, documentación relacionada con los hechos, prendas utilizadas en las estafas y un coche de alta gama. La Policía relaciona estos hechos con 13 delitos de estafa.