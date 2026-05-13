Así será el nuevo reglamento VTC en Madrid: tope del 75% a las tarifas y pegatinas antifraude

La Comunidad de Madrid mueve ficha con los vehículos VTC de la región: prepara una modificación del reglamento para implantar nuevos distintivos antifraude que permitan identificarlos de forma más rápida y segura. La medida, que el Consejo de Gobierno ha conocido este martes, entrará previsiblemente en vigor en julio y busca poner más difícil las falsificaciones.

La novedad más visible estará en los nuevos identificativos que llevarán estos vehículos. No serán simples pegatinas: incorporarán elementos específicos para evitar posibles manipulaciones o copias y permitirán distinguir con claridad si la autorización del vehículo es urbana o interurbana. La idea de fondo es reforzar la transparencia en un servicio que sigue creciendo en la región y donde la identificación rápida del coche se ha convertido en una cuestión clave para muchos ciudadanos.

El Ejecutivo autonómico también introduce cambios pensados para las personas con movilidad reducida. Los VTC adaptados tendrán que llevar pictogramas de accesibilidad obligatorios para que cualquier usuario pueda reconocerlos de forma inmediata. Además, la Comunidad flexibiliza algunos requisitos ambientales para estos vehículos y permitirá que puedan operar con etiqueta ambiental C, una medida con la que pretende garantizar que exista "una oferta suficiente" de coches adaptados.

Las nuevas pegatinas para los VTC implantadas por la Comunidad de Madrid

Otro de los puntos del nuevo reglamento afecta al precio de los trayectos en momentos de alta demanda. Madrid quiere acotar mejor cuándo pueden producirse subidas y cuándo no. Según el texto conocido este martes, esos incrementos solo podrán aplicarse en "circunstancias excepcionales declaradas previamente por la autoridad competente", como grandes eventos extraordinarios, fenómenos meteorológicos adversos, emergencias o incidencias graves en infraestructuras de transporte que alteren de manera importante la movilidad.

La norma también fija límites claros: esas subidas no podrán superar el 75% de la tarifa base ni incluir suplementos extra fuera de lo previsto en la regulación. En cambio, la Comunidad deja claro que los picos habituales de demanda o las horas de más actividad no justificarán aumentos automáticos de precio.