Desarticulado un grupo en Madrid que robaba coches para desguazarlos y vender piezas en el extranjero

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal integrado por 15 personas que operaba en la Comunidad de Madrid y que se dedicaba al robo de vehículos para su posterior desguace y la venta de piezas fuera de España. La operación se ha desarrollado tras una investigación iniciada a comienzos del año pasado, cuando se detectó la posible actividad ilícita en una nave de la localidad madrileña de Colmenar de Oreja.

Las indagaciones comenzaron a principios del año pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una instalación en Colmenar de Oreja donde se estarían desguazando vehículos presuntamente robados. Según la información facilitada por la Guardia Civil en un comunicado, este punto funcionaba como uno de los centros principales del entramado.

A partir de ese hallazgo inicial, los investigadores fueron reconstruyendo la actividad del grupo, que operaba de forma coordinada para sustraer vehículos principalmente en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.

Un circuito organizado de robo y despiece

Las pesquisas han permitido determinar que los vehículos eran robados y trasladados a una finca situada en Colmenar de Oreja, donde eran desguazados. Posteriormente, las piezas eran transportadas a una nave ubicada en Camarma de Esteruelas.

Desde ese segundo enclave, los componentes eran cargados en camiones para su salida fuera de España, lo que permitía introducirlos en el mercado internacional de recambios de forma irregular.

En algunos casos, según la Guardia Civil, los vehículos sustraídos habían sido utilizados previamente por otros grupos criminales para cometer delitos, lo que añade complejidad a la trazabilidad de los mismos antes de su despiece.

Dos chatarrerías, los puntos de apoyo

La investigación también ha permitido ubicar dos chatarrerías en la región donde se receptaba parte de las piezas procedentes de los vehículos desguazados. Estos establecimientos habrían actuado como puntos de apoyo dentro de la cadena de distribución del material.

Además, durante la operación se intervino un camión con matrícula polaca que transportaba componentes y piezas de vehículos, lo que refuerza la hipótesis de la distribución internacional del material sustraído.

Detenciones, delitos y material intervenido

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de sustracción de vehículos de motor, pertenencia a grupo criminal, daños y receptación. La Guardia Civil estima que el valor de los vehículos robados podría alcanzar los 500.000 euros, y la investigación sigue abierta para esclarecer su posible implicación en otros 30 hechos delictivos.

Tras la autorización judicial, se llevaron a cabo dos entradas y registros en las localidades investigadas. En el operativo se intervinieron cinco vehículos ya desguazados, piezas pertenecientes a otros 14 automóviles, un arma corta, un machete y más de 1.200 euros en efectivo.

El dispositivo se ha desarrollado en el marco de una investigación que ha permitido desarticular la estructura del grupo y cortar la cadena de suministro de piezas hacia el exterior.